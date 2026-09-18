Лиманское направление фронта передали новому командованию: военные рассказали, что изменилось

С 18 сентября Лиманское направление вышло из зоны ответственности Группировки объединенных сил и перешло в подчинение новому военному объединению "Центр". В то же время Купянское и Южно-Слобожанское направления по-прежнему остаются в зоне ответственности Группировки объединенных сил.

Видео дня

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона. По его словам, изменения касаются только Лиманского направления.

Ранее Третий армейский корпус входил в состав Группировки объединенных сил, а теперь также подчиняется военному объединению "Центр".

"Лиманское направление буквально с сегодняшнего дня у нас забирают, оно вновь входит в зону подчинения УВ "Центр"", – пояснил Трегубов.

Говоря о ходе боевых действий, Трегубов отметил, что российские войска на этом участке фронта сейчас находятся "не в лучшем состоянии". В то же время, по его словам, даже российские пропагандисты не проявляют оптимизма по поводу того, что там происходит.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Третий армейский корпус ВСУ проводит контрнаступательную операцию "Вивальди" вблизи Лимана в Донецкой области. В рамках операции, по словам командира Андрея Билецкого, украинские военные уже очистили от российских инфильтраторов около 75 кв. км территории.

В ISW отметили, что операция "Вивальди" демонстрирует прогресс Украины в восстановлении элементов тактического маневра на поле боя. Аналитики связывают это, в частности, с подготовкой поля боя и ударами средней дальности, которые ослабили возможности российских войск применять средства радиоэлектронной борьбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!