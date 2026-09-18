Лиманское направление фронта передали новому командованию: военные рассказали, что изменилось
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С 18 сентября Лиманское направление вышло из зоны ответственности Группировки объединенных сил и перешло в подчинение новому военному объединению "Центр". В то же время Купянское и Южно-Слобожанское направления по-прежнему остаются в зоне ответственности Группировки объединенных сил.
Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона. По его словам, изменения касаются только Лиманского направления.
Ранее Третий армейский корпус входил в состав Группировки объединенных сил, а теперь также подчиняется военному объединению "Центр".
"Лиманское направление буквально с сегодняшнего дня у нас забирают, оно вновь входит в зону подчинения УВ "Центр"", – пояснил Трегубов.
Говоря о ходе боевых действий, Трегубов отметил, что российские войска на этом участке фронта сейчас находятся "не в лучшем состоянии". В то же время, по его словам, даже российские пропагандисты не проявляют оптимизма по поводу того, что там происходит.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Третий армейский корпус ВСУ проводит контрнаступательную операцию "Вивальди" вблизи Лимана в Донецкой области. В рамках операции, по словам командира Андрея Билецкого, украинские военные уже очистили от российских инфильтраторов около 75 кв. км территории.
В ISW отметили, что операция "Вивальди" демонстрирует прогресс Украины в восстановлении элементов тактического маневра на поле боя. Аналитики связывают это, в частности, с подготовкой поля боя и ударами средней дальности, которые ослабили возможности российских войск применять средства радиоэлектронной борьбы.
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