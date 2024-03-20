'Линия столкновения достаточно подвижна': Гуменюк рассказала о ситуации в районе Роботиного

В районе Роботиного на Запорожском направлении оккупанты продолжают давить, используя тактику "мясных штурмов". Ситуация там достаточно динамичная, но это нормальное развитие боевых событий.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного центра сил обороны юга Наталья Гуменюк во время интервью для Радио Свобода, комментируя данные аналитиков проекта Deep State, которые заявили о продвижении российских сил в селе Вербовое в направлении Роботино. Она также отметила, что изменение позиций на этом направлении может произойти даже за сутки.

"Здесь нужно помнить, что на таких открытых поверхностях, как этот регион, действительно линия столкновения достаточно подвижна. И смена позиций может происходить даже в течение суток – на несколько метров, несколько десятков метров. Но это не критично, это нормальное развитие боевых событий. Мы можем говорить о том, что враг не прекращает там штурмовать, враг продолжает давить, имеет количественное преимущество и использует опять-таки "мясные" штурмы. Снова основная форма давления здесь – это группы количеством в отделение, сосредоточенные по разным направлениям и направленные на наши позиции", – говорит Гуменюк.

По ее словам, в районе Роботиного русские войска активно используют контрбатарейную борьбу, включая артиллерию и беспилотники. За последние сутки в этом районе враг провел шесть штурмов, которые украинские войска отбили.

Общая численность русских войск на этом направлении не увеличивается. Тем не менее, военных оттуда отправляют на Херсонское направление, сообщила Гуменюк.

"В частности, у них есть сложная ситуация и в направлении нашего левобережного плацдарма (на Херсонщине – ред.), где им трудно собирать группы для проведения штурмовых действий. Именно поэтому они используют этот момент как ротация, перемещая подразделения, которые не осведомлены в ситуации, на то направление, где можно еще сформировать из них штурмовые команды", – сообщила спикер.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России предпринимают нововведения на Авдеевском направлении, заменяя классические пехотные "мясные штурмы" атаками с использованием бронетехники, чтобы усилить и поддерживать постоянное давление на ВСУ. Так они продвинулись в этом районе, якобы захватив села Тоненькое и Невельское.

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