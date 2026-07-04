Лишь 5 дней без ударов: ВСУ устроили России взрывной июнь. Где и когда били

Силы обороны Украины всеми доступными способами продолжают возвращать войну на ту территорию, откуда она пришла. Прошедший первый месяц лета наглядно продемонстрировал агрессору последствия его собственных действий.

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В июне практически не было дней, когда жители тех или иных российских регионов не наблюдали бы за последствиями путинской агрессии. Результаты дальнобойных ударов по РФ опубликовало Министерство обороны Украины.

Под прицелом экономика страны-агрессора

За каждый жестокий удар по украинской земле и мирным гражданам враг теперь вынужден платить высокую цену. Главными целями для точечных атак стали ключевые объекты, обеспечивающие жизнедеятельность российской военной машины. На протяжении месяца регулярно полыхали предприятия вражеского военно-промышленного комплекса, крупнейшие нефтеперерабатывающие комплексы и заводы, а также объекты стратегической газовой инфраструктуры.

Удары наносились именно по тем точкам, которые позволяют России не только производить оружие для ведения боевых действий, но и зарабатывать на этом миллиарды для продолжения агрессии.

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Хронология "горячего" июня

Как наглядно демонстрирует инфографика "Адвент-календарь ударов Сил обороны за июнь", спокойных дней у врага практически не было. Лишь 5 дней за весь месяц прошли для российских тылов без фиксации прилетов. В остальное же время взрывы гремели от южных регионов до глубокого тыла.

В начале месяца наносилась серия мощных ударов по Краснодарскому краю, Кировской, Тюменской и Волгоградской областям. Пылали объекты в Санкт-Петербурге, Рязанской и Ленинградской областях, а также в Усть-Лабинске и Новороссийске.

С 8 по 14 июня были повторные атаки на Краснодарский край, регулярная работа по объектам в Белгородской, Самарской и Ярославской областях. Взрывы также гремели в Чебоксарах, Волгограде и Татарстане.

С 15 по 21 июня под удар попали Тула, Тюмень и снова Краснодарский край. Примечательно, что дважды за этот период – 16 и 18 июня – взрывы фиксировались непосредственно в Москве.

Финальный аккорд месяца пришелся на военные и промышленные объекты в Воронеже, Оренбурге, Уфе, Волгограде, Словянске-на-Кубани и Пензенской области.

Министерство обороны Украины прямо дает понять агрессору, что спокойных дней в тылу больше не будет, пока продолжается агрессия, а интенсивность законного возмездия будет только нарастать.

Напомним, украинская кампания ударов средней и большой дальности в июне 2026 года достигла беспрецедентных масштабов. Массированные атаки по военным объектам и критической инфраструктуре вызвали каскадный эффект, который не только парализует логистику оккупационных войск, но и провоцирует острый дефицит бензина внутри России.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что сейчас открыто "окно возможностей" для усиления давления на страну-агрессора РФ. По его словам, май 2026 года был одним из самых успешных месяцев за годы войны, и сейчас Украина работает над тем, чтобы еще больше давить на врага.

Как сообщал OBOZ.UA, война, развязанная диктатором Владимиром Путиным в Украине, обращается против России в оккупированном ею Крыму. Удары украинских ракет и дронов нарушают вражескую логистику и маршруты снабжения, погружая полуостров в кризис, а местные "власти" прибегают к чрезвычайным мерам.

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