Литва передала Украине легкий штурмовик L-39ZA 'Альбатрос': чем он поможет ВСУ

В Украину передана очередная партия военной помощи от Литвы. Как сообщило Минобороны этой страны, литовское войско доставило украинской армии легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос".

Самолет передан "в разобранном состоянии", уточнили в Минобороны. Это можно увидеть на фотографии, которую показало литовское ведомство.

"Самолеты L-39ZA "Альбатрос" использовались в литовской армии для подготовки офицеров управления истребителями, обеспечения боевой подготовки пилотов в сложных метеорологических условиях днем и ночью", - лаконично отметили в министерстве.

L-39ZA "Альбатрос"

Согласно открытым данным, штурмовики класса L-39 Albatros – учебно-тренировочные и учебно-боевые самолеты чехословацкой авиафирмы Aero Vodochody (первый полет на аппарате был совершен в 1968 году). На штурмовиках установлены соответствующие советские двигатели. Серийно эти самолеты производились до 1999 года; всего построено 2868 самолетов.

В настоящее время штурмовик находится на вооружении более 30 стран мира. Вооруженные силы Литвы действительно использовали свои L-39 Albatros для подготовки пилотов.

У Литвы было два таких "Альбатроса". На них тренировали пилотов воздушной полиции. Тем не менее, один из них столкнулся в воздухе с французским истребителем Mirage в августе 2011 года, с тех пор он стал полностью непригодным. Второй самолет в результате выхода из строя двигателя прекратил полеты с 2019 года.

Передать свой последний L-39ZA "Альбатрос" Украине Литва решила еще в ноябре 2021 года. Почему это произошло только сейчас, в Минобороны Литвы не уточнили.

После распада СССР у новосозданных Воздушных сил Украины был немалый парк учебных "Альбатросов", которые по советской маркировке называли просто "Л-39". Большинство украинских Л-39 находились в Чугуеве в составе 203-й НаБР.

Как сообщал OBOZ.UA, поставка первых многоцелевых истребителей F-16 в нашу страну состоится уже в ближайшие месяцы. По словам премьера Бельгии Александра де Кроо, первый F-16 с подготовленными украинскими пилотами может прибыть в Украину еще до лета.

Напомним, Украина уже достаточно долго находится в ожидании западных истребителей F-16. Эти самолеты могут значительно помочь украинским защитникам на фронте и обеспечат выполнение многочисленных задач в воздухе.

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