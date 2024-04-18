В Бельгии заявили, что Украина может получить первые F-16 уже к лету

Евросоюз усилит военную помощь для Украины, учитывая массированные ракетные обстрелы со стороны России. Поставка первых многоцелевых истребителей F-16 в нашу страну состоится уже в ближайшие месяцы.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время беседы с журналистами в Брюсселе. По его словам, первый F-16 с подготовленными украинскими пилотами может прибыть в Украину еще до лета.

"Мы обеспечиваем подготовку украинских пилотов на наших самолетах. Поставка первого самолета с подготовленными пилотами должно состояться до лета этого года", – сказал политик.

Как отметил де Кроо, коалиция F-16 важна, поскольку истребители также имеют противовоздушный потенциал. Снабжение этих самолетов позволит усилить воздушный щит Украины на фоне последних атак РФ, отметил премьер Бельгии.

Александр де Кроо также рассказал, что в среду вечером 17 апреля европейские партнеры обсуждали пути усиления защиты украинского неба. В частности, Германия уже передает дополнительную систему Patriot. Североатлантический Альянс также призывает передать существующие системы ПВО для Украины, поскольку это принесет больше пользы, чем хранение в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA:

Как сообщал OBOZ.UA, министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее заявила, что ее страна планирует передать Украине всего 24 истребителя F-16. Украинские военные получат их по завершении всей необходимой подготовки.

Следует отметить, что истребители F-16, которые в скором времени должна получить Украина, нужны нашей стране для того, чтобы противостоять российским Су-34 и Су-35, которые сбрасывают КАБы на позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты. Сейчас наша страна "слишком мало может сделать, чтобы дать им отпор", однако F-16 может дать ей шанс.

Отмечалось, что Украина получит истребители F-16 уже в первой половине этого года. Поначалу прибудут самолеты от Дании.

Между тем, стало известно, что первая группа украинских пилотов успешно завершила интенсивную базовую летную подготовку на F-16 под руководством инструкторов из британских Королевских ВВС. Эта программа включала в себя базовую летную, техническую и языковую подготовку, которая проходила в Великобритании.

Напомним, Украина уже достаточно долго находится в ожидании западных истребителей F-16. Эти самолеты могут значительно помочь украинским защитникам на фронте и обеспечат выполнение многочисленных задач в воздухе.

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