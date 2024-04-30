Литва планирует построить школы-бомбоубежища в нескольких областях Украины: о чем идет речь

Литва поможет Украине построить ряд новых школ под землей. Проекты будут реализованы в шести областях: Одесской, Донецкой, Запорожье, Николаевской, Сумской и Черниговской.

Школы-укрытия появятся благодаря литовской программе по восстановлению нашей страны Co-create Future of Ukraine. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава инициативы Артурас Жарновскис.

Он добавил: возможно, еще одну школу-бомбоубежище построят на Харьковщине. Все объекты будут возводить с нуля, в тех местах, где укрытий раньше не было. Они должны защищать от обстрелов и радиации.

"В чем идея? В некоторых украинских регионах дети из-за полномасштабной войны не могут ходить в школы. Это огромная проблема. А если вспомнить еще и предыдущие ограничения, то получается, что это уже четвертый школьный год, когда дети не ходят в школы", – объяснил Жарновскис.

Целью он назвал возвращение юных украинцев к образовательному процессу с непосредственным общением друг с другом и с учителями.

"А в других условиях такие помещения-бомбоубежища можно будет использовать по-разному: для спортивных, культурных занятий, любого досуга во внеурочное время", – добавил литовский чиновник.

Он считает, что строительство этих школ-бомбоубежищ смогут закончить до конца 2024 года.

Напомним: в начале апреля в Харькове официально завершилось строительство первой в Украине подземной школы.

Как писал OBOZ.UA, ранее глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что подземная школа появится в Кушугумской громаде. Безопасное заведение сможет объединить школьников сразу нескольких населенных пунктов.

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