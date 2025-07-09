'Лучше было не начинать': экс-главарь 'ДНР' Губарев внезапно признался в разочаровании в войне и пожаловался на 'мясные штурмы'. Видео

Бывший так называемый "народный губернатор Донбасса" и активный пропагандист "русского мира" Павел Губарев неожиданно признал: война России против Украины — это ошибка. Он заявил, что полномасштабное вторжение, которое в России называют СВО, не стоило даже начинать.

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Губарев признался, что сожалеет обо всем, что произошло, и рассказал об ужасах для оккупантов на фронте. Об этом он сказал в интервью пропагандистскому Z-каналу.

Губарев, который с 2014 года призывал к войне, сегодня уже говорит совсем другим тоном. Он назвал происходящее на фронте бессмысленной и изнурительной мясорубкой, где ежедневно гибнут тысячи, а результата нет.

"Я сейчас считаю, что то, как она (война против Украины — ред.) началась, шла и идет, то лучше вообще ее не начинать было, конечно. У нас ничего не меняется: мы как разбивались в мясных штурмах, наступая, так и продолжаем. Вот сейчас Сумы у нас, Волчанск этот многострадальный, Покровское... Везде толкают: "Давайте, вперед"! А сил уже нет ни у кого... У нас откровенно крепостничество. Замучились ребята. Пришел – и уйти невозможно", – сказал он.

Стоит отметить, что Павел Губарев был одним из первых, кто в 2014-м публично поддержал "отделение" Донбасса, сотрудничал с российскими кураторами и участвовал в захвате административных зданий в Донецке. Он долгое время оставался одним из публичных голосов "ДНР". Поэтому такая резкая смена риторики свидетельствует о глубокой деморализации не только на передовой, но и среди самих идеологов войны.

Ранее Павел Губарев пожаловался на огромные потери РФ в войне с Украиной. По его словам, потери России более чем в три раза превышают потери Вооруженных сил Украины.

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