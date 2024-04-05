'Если узнаем – волосы станут дыбом': коллаборант Губарев пожаловался на безумные потери РФ в войне с Украиной. Видео

Бывший "народный губернатор Донбасса", коллаборант и сепаратист Павел Губарев пожаловался на безумные потери РФ в войне с Украиной. По его словам, потери России более чем в три раза превышают потери Вооруженных сил Украины.

Соответствующее видео с бывшим вожаком боевиков "ДНР" опубликовали в одном из российских антивоенных Telegram-каналов. Губарев заявил, что когда россияне узнают о реальном числе потерь во время войны в Украине, то "волосы станут дыбом у всех".

"Наступающая страна даже по старым канонам терпит убытки в три раза больше (чем сторона, которая защищает свои территории – Ред.). В нынешней войне, я думаю, этот коэффициент куда хуже. Думаю, что вообще когда мы узнаем наши безвозвратные потери – волосы станут дыбом у всех", – сказал коллаборант.

Отметим, что Павел Губарев — уроженец Северодонецка, являвшийся одним из первых лидеров пророссийских протестов на Донбассе в 2014 году. Он также провозглашал себя "народным губернатором" Донецкой области. В Украине он признан террористом.

Напомним, что Силы обороны Украины во время выполнения боевых задач накануне уничтожили 237 единиц вооружения и военной техники ВС РФ. Кроме того, отличили 860 российских окупантов. Всего потери живой силы врага в войне составляют 445,9 тысяч захватчиков убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады искусно отразили продвижение колонны вражеской техники. На металлолом защитники превратили четыре танка и две БМП оккупантов.

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