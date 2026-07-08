Лучшей новостью было бы ухудшение состояния здоровья Путина. Курносова назвала это "простым сценарием"

У главы Кремля Владимира Путина есть два способа добавить себе значимости и "величия": массированные обстрелы Киева или арест кого-то из приближенных. Кремлевский диктатор также чрезвычайно труслив – именно из-за опасения за свою жизнь он отменил военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Также не исключено, что он допускает вероятность высадки украинского десанта в оккупированном Крыму.

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Плохая новость в том, что в России до сих пор не обозначился лидер, готовый возглавить протестное движение против режима. В ситуации, когда этот военный преступник "ни о чем не жалеет", остается надеяться только на сценарий тихого дворцового переворота, при котором состояние здоровья кремлевского вождя резко ухудшится и он больше не сможет исполнять обязанности президента.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка, признанная "иноагентом" в России Ольга Курносова.

– В Санкт-Петербурге второй раз подряд отменяется главный военно-морской парад. Согласны ли вы с тем, что и в 2025 году, и сейчас этот факт является пощечиной Путину, его унижением, которое напрямую влияет на его рейтинг внутри страны?

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– Не знаю, является ли это унижением Путина или нет, но это просто показывает всю его трусость. Для меня это не столько унижение, сколько признание того факта, что Путин чрезвычайно труслив и боится всего, что может как-то повлиять на его здоровье, я уже не говорю про жизнь.

В свое время он просил Трампа помочь ему с 9 мая, чтобы Украина не обстреливала в этот день Красную площадь, но сейчас он не может это сделать – нельзя же все время просить Трампа по каждому поводу. Поэтому Путин предпочитает вообще ничего не делать и парад не проводить. Так что это для нас показатель его трусости.

Что касается отношения людей, то большинство россиян и так уже все прекрасно понимают и связывают ухудшающуюся ситуацию в стране и у них лично с Путиным. Другое дело, что большинство, к сожалению, не видит выхода из этой ситуации, и в этом заключается трагизм сегодняшнего дня.

– Допускаете ли вы, что в этой ситуации Путин попытается сделать что-то, что позволит ему продемонстрировать так называемую "устойчивость режима", "величие лидера", что "все идет по плану"? Есть ли у него какая-то опция?

– Так он же каждый день бомбит Украину, каждый день пытается выдать очередную бомбежку и очередное убийство людей за свое собственное "величие". Поэтому я не знаю, что еще нового он в этом смысле может сделать. Может быть, еще кого-то посадить из своего близкого окружения. Эти две любимые опции он все время применяет, показывая, как ему кажется, свою мощь – сажая кого-то из приближенных и бомбя Украину. Какую-то третью опцию я сегодня не наблюдаю.

– Но и первая, и вторая опция на самом деле играют только против него, по крайней мере, в глазах международной общественности. Таким образом, он еще и еще раз доказывает, что является диктатором и террористом, военным преступником. Но бомбежки Киева – это не парад. Мы видим, как Путин любит показные пафосные мероприятия с парадами, с военными, с речами, с трибунами и так далее. Получается, теперь у него такой опции нет, правильно?

– Ну, в прошлом году вместо военного парада на Неве он провел какую-то встречу в Адмиралтействе, и, стоял на трибунке, какие-то медальки развешивал. Я думаю, что-то похоже будет и сейчас. Другое дело, что, конечно, для него Питер всегда был некоей площадкой, где он любил бывать – неслучайно, он построил себе там целый новый дворец, Константиновский, и проводил там много всяческих приемов.

Поэтому, конечно, это стремление к какой-то парадности чуть ли не императорского вида у него есть. Безусловно, ему неприятно, что он не может объехать строй кораблей и там покрасоваться.

Но знаете, в чем, проблема? Проблема очень простая. Ведь даже в старые времена, еще до того, как началась война и даже до аннексии Крыма, пока еще не все средства массовой информации в России закрыли, пока еще проходили пресс-конференции, кто-то мог задавать вопросы, на все вопросы о том, не жалеет ли Путин о чем-то, он всегда отвечал одинаково: "я ни о чем не жалею". То есть, это человек, который не просто не признает своих собственных ошибок – это человек, который пытается сделать вид, что таких ошибок вообще не было.

Собственно, в этом и состоит трагическая ситуация для всех нас. Единственное, на что нам остается надеяться – то, что это видим это не только мы – видит это и все население России, и ближайшее окружение Путина, и что какие-то выводы все-таки будут сделаны, и чем раньше, тем лучше.

– Очень интересное событие произошло в Крыму. Там оккупационная армия провела военные учения, а точнее оперативно-командную штабную игру с целью отработки обороны в условиях высадки украинского десанта. Согласитесь, что очень необычное мероприятие. Оно происходит на фоне заявлений Путина о скорой победе России в войне, о требованиях капитуляции Украины, но также в условиях активных действий ВСУ по организации логистического локдауна Крыма. Возможно ли, что Путин начал допускать хотя бы 1% вероятности того, что высадка украинского десанта действительно будет?

– Почему же 1%? Я думаю, что те расчетчики в генеральном штабе, которые рассчитывают возможные будущие события, вполне серьезно относятся к возможности высадки десанта в Крыму, потому что подготовка для такой высадки проведена и многие из военных объектов Крыма уже уничтожены. Поэтому я думаю, что генеральный штаб рассчитывает такую вероятность, как далеко не нулевую. Я не скажу процент, но думаю, они понимают, что такие события вполне реально могут произойти.

– Очевидно, что Крым является очень важной составной частью устойчивости режима Путина, и сегодня де-факто он оказался в реальной опасности. Может ли случится так, что потеря, как минимум, логистического контроля над Крымом может привести к катастрофическим последствиям непосредственно для режима с точки зрения поддержки Путина в обществе? Ведь "Акела промахнулся", и с этого начнется обрушение системы, которую он создал под себя.

– "Акела", конечно, промахнулся, но проблема в том, кто скажет это "Акеле", кто будет тем, кто возьмет игру на себя, кто возглавит эту самую антипутинскую революцию. Это самая большая проблема сегодня, потому что именно развитие российских спецслужб на сегодня делает ситуацию такой, какая она есть. Да, все это понимают, но пока увидеть, каким может быть сценарий отстранения Путина от власти, трудно.

Понятно, что есть простой сценарий дворцового переворота, но пока мы его исполнителей плохо видим, и, наверное, это хорошо, потому что, если бы мы видели этих исполнителей, они бы уже давно сидели или были на том свете. Поэтому лучше, конечно, когда мы просто утром узнаем, что, оказывается, с Путиным что-то случилось и он по состоянию здоровья не может исполнять свои обязанности.

– Очень интересную ставку сделал анонимный пользователь на платформе Polymarket – он поставил 409 тысяч долларов на то, что до конца текущего года Путин будет отстранен от должности президента. А вы бы сделали такую ставку?

– Ну, у меня просто нет 409 тысяч долларов США. Это во-первых. Во-вторых, знаете, я немножко иначе отношусь к законам вселенной. Тут главное не делать ставки, тут главное – чистое желание и воля. Если это твое искреннее желание, если это искреннее желание многих людей, то это рано или поздно реализуется. И в этом смысле я все-таки хотела бы рассчитывать на то, что действительно до конца года это произойдет.