Российские военные провели учения по отражению высадки десанта ВСУ в Крыму. Фото
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Государство-агрессор Россия провело военные учения, а точнее оперативную командно-штабную игру, названную "Крымская побудка". В ходе ее россияне отрабатывали оборону оккупированного полуострова в условиях высадки украинского десанта.
Об этом в Telegram сообщил пропагандист Виктор Мураховский. Z-блогер похвастался, что присутствовал на этих учениях, и раскрыл некоторые детали.
По его словам, штабы были сформированы из офицеров ВС РФ, находящихся в запасе или в отставке. Участников разделили на две стороны: "синяя" имитировала действия ВСУ, "красная" – действия российских захватчиков.
"Синяя" сторона "действовала нестандартно" и широко применяла новые средства обнаружения и поражения. "Красная" сторона была вынуждена действовать "из обороны", сообщил Мураховский.
Блогер (в прошлом он был офицером Генерального штаба Вооруженных сил РФ) поделился картой, которую использовали путинские военнослужащие.
Карта была создана в топографической системе координат 1942 года (СК-42), обратил внимание The Insider. Фактически речь идет об обычной топографической основе с дополнительными информационными слоями. Последние, вероятно, добавили с помощью программы "Равелин" – специализированного графического редактора и программного модуля для российских силовых структур.
"Сценарий явно моделирует десантную/морскую операцию: в Чёрном море нарисованы многочисленные синие стрелки и маршруты, идущие со стороны Одессы/северо-западной части Черного моря в Крым. На карте отмечены красные оборонительные позиции в Крыму, особенно вокруг Севастополя, в северной части Крыма и в восточной части полуострова", – проанализировали журналисты.
Также на карте заметны красные отметки в районе Керчи и Керченского пролива. Это свидетельствует о том, что командование ВС РФ учитывало не только западный Крым и Севастополь, но и восточный фланг.
Российские оккупанты осознают, что потенциальная операция в Крыму будет предполагать массовое применение беспилотников и морских дронов, высокоточного дальнобойного оружия, разведывательных систем и т. д.
Украинский портал "Мілітарний" предполагает, что противник организовал такие учения на фоне активного поражения логистических маршрутов, обеспечивающих снабжение российской группировки как в Крым, так и внутри самого полуострова.
То есть враг не исключает один из самых неблагоприятных для себя сценариев развития событий – полное нарушение логистики Крыма, обвал линии фронта на южном направлении и последующую попытку проведения украинской морской десантной операции.
Как писал OBOZ.UA:
– В ночь на 2 июля на временно оккупированной территории Крыма и в Севастополе снова прогремели взырвы. Из-за дроновой атаки загорелись объекты энергетической инфраструктуры.
– Кроме того, 1 июня Служба безопасности Украины нанесла успешный удар по военному аэродрому "Саки". Повреждена инфраструктура этого крымского аэродрома, в частности ангары с истребителями.
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