Под прицелом оказались подстанции и АЗС: в оккупированных Крыму и Бердянске прогремели взрывы. Фото

В ночь на 2 июля на временно оккупированной территории Крыма и в Севастополе произошла атака украинских беспилотников. В результате ударов раздались взрывы и загорелись объекты энергетической инфраструктуры.

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Также был нанесен удар по АЗС оккупантов в Бердянске. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova +.

Известно, что спутниковые снимки зафиксировали пожары на электроподстанциях "Митяево" и "Донузлав" в Сакском районе временно оккупированного Крыма. Мониторинговая группа предполагает, что возгорания могли возникнуть в результате ударов.

Подстанция "Митяево" 110/35/10 кВ является одним из ключевых узлов местной энергосистемы. Она обеспечивает понижение напряжения для дальнейшего распределения электроэнергии в населённые пункты, а также связана с солнечной электростанцией "Митяево" мощностью 32 МВт.

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Кроме того, взрывы также были слышны вблизи Таврической ТЭС и Симферопольской ГРЭС. В то же время во временно оккупированном Бердянске сообщают о попадании в автозаправочную станцию, которую использовали российские военные. Детали инцидента уточняются.

OBOZ.UA писал:

российские оккупанты осознают, что их объекты во временно оккупированном Крыму очень уязвимы, и поэтому прилагают много усилий, чтобы защитить их от украинских дронов и ракет, а также увеличить количество средств ПВО. Россияне понимают, что эти объекты уязвимы из-за того, что Украина постоянно уничтожает их логистический транспорт, железнодорожную инфраструктуру, мосты и т. д., и все это врагу приходится восстанавливать в течение длительного времени.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Служба безопасности Украины нанесла успешный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В результате атаки была повреждена инфраструктура аэродрома, в частности ангары с истребителями.

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