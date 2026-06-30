«Враг понимает, что его объекты чрезвычайно уязвимы»: Селезнев указал на нюанс с ударами по Крыму и реакцией Кремля

Российские оккупанты осознают, что их объекты во временно оккупированном Крыму очень уязвимы, и поэтому прилагают значительные усилия, чтобы защитить их от украинских дронов и ракет, а также увеличить количество средств ПВО. Россияне понимают, что эти объекты уязвимы из-за того, что Украина постоянно уничтожает их логистический транспорт, железнодорожную инфраструктуру, мосты и т. д., и все это врагу приходится долго восстанавливать.

Видео дня

В этой ситуации российский диктатор Владимир Путин приказал обеспечить Крым горюче-смазочными материалами, однако непонятно, как это реализовать, поскольку любой танкер может стать мишенью для украинских дронов. Об этом рассказал в интервью OBOZ.UA военный эксперт Владислав Селезнев.

Что известно

Информация от украинской разведки о том, что враг постоянно перебрасывает на территорию РФ, Москвы и Московской области дополнительные системы ПВО, не является чем-то кардинально новым, ведь такое происходит уже давно. То есть россияне прилагают немало усилий и ресурсов, чтобы защитить регионы Российской Федерации, а также временно оккупированные территории Украины от воздействия украинских дронов и ракет.

Для оккупантов растет значение Керченского моста, ведь железнодорожные линии и паромы, которые осуществляли перевозки через Керченский пролив, разрушены и требуют длительного ремонта.

Главные истории дня

"Ни одного железнодорожного парома не осталось, из пяти автомобильных паромов в рабочем состоянии осталось всего два. По самым оптимистичным оценкам, первый железнодорожный паром у россиян может появиться не раньше начала сентября. То есть сейчас использование железнодорожного паромного сообщения через Керченский пролив парализовано", – сказал Селезнев.

По его словам, оккупанты понимают, что их логистика уязвима из-за того, что единственное постоянное сообщение, которое сейчас существует между Россией и Крымом, – через Керченский мост. Поэтому враг пытается там не только усилить ПВО, но и сооружать конструкции, которые должны защищать опоры моста от украинских дронов.

Именно из-за того, что Керченский мост уязвим и имеет определенные недостатки из-за предыдущих атак украинских Сил обороны, россияне не решаются перевозить по нему эшелоны с взрывоопасными веществами и нефтепродуктами.

"Также через Керченский мост не пропускается крупногабаритная техника, грузовики, а только легковые автомобили, за исключением электричек, автобусов и определенной группы логистического транспорта, но небольшой грузоподъемности. Это всё, что разрешают перевозить через Керченский пролив. Причём к этому трафику добавляется ещё и туристический трафик, ведь желающие отдохнуть на территории временно оккупированного Крыма тоже есть. Таким образом, трафик немалый", – рассказал эксперт.

28 июня российский диктатор Владимир Путин провел экстренное совещание и поставил задачу обеспечить Крым горюче-смазочными материалами. Однако неизвестно, как враг это осуществит, поскольку любой танкер, стоящий в соответствующем месте, чрезвычайно уязвим, а терминал в Феодосии, который может принимать танкеры и загружать горюче-смазочные материалы, серьезно поврежден в результате серии атак украинских Сил обороны.

"Заводить танкеры в бухту Севастополя столь же крайне опасно, ведь де-факто в северо-западной части моря украинские Военно-морские силы обладают тотальным господством. Поэтому эти танкеры могут стать отличной мишенью для украинских дронов, и никакие российские боевые корабли здесь вряд ли помогут", – отметил эксперт.

По его словам, сейчас борьба за Крым превратилась прежде всего в борьбу за контроль над логистическими маршрутами, и украинская армия демонстрирует впечатляющие результаты, каждый раз уничтожая логистику противника.

Полное интервью с Владиславом Селезневым можно прочитать здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!