'Лучший момент, чтобы прижать Россию посильнее': Зеленский выступил на специальной сессии Европарламента. Видео

В Европейском парламенте 19 ноября состоялось внеочередное заседание, посвященное 1000 дням с момента начала полномасштабного вторжения России в нашу страну. К парламентариям за видеосвязью обратился президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина заслуживает того, чтобы следующий год стал годом мира.

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Глава государства поблагодарил за поддержку Украины, Формулы мира, украинского народа – его устойчивость, способность восстанавливать безопасность даже после самых разрушительных массовых атак со стороны России.

"Спасибо за то, что ни один из тысяч дней этой ужасной войны не стал днем измены наших общих европейских ценностей", – сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россию следует склонить к справедливому миру, а на каждый удар и каждую угрозу со стороны РФ необходимо отвечать жесткими санкциями.

В то же время, он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин делает все для того, чтобы выиграть развязанную им войну. Зеленский отметил, что сейчас у границы с Украиной находятся 11 тысяч северокорейских военных, и этот контингент может возрасти до 100 тысяч.

"Пока некоторые европейские лидеры думают о возможности выиграть какие-то выборы или что-то вроде этого за счет Украины, Путин сосредоточен на том, чтобы выиграть эту войну. Он не остановится сам. Чем больше у него времени, тем хуже становятся условия. Каждое "сегодня" – лучший момент, чтобы прижать Россию сильнее", – убежден президент.

Глава государства подчеркнул, что без определенных ключевых факторов в России не будет реальной мотивации вести содержательные переговоры – если не будет пожаров на складах боеприпасов на российской территории, нарушенной военной логистике, разрушенных российских авиабаз, упущенных возможностей производить ракеты и беспилотники, если не будет конфискации российских активов.

"Путин не ценит ни людей, ни правила – он ценит только деньги и власть. И это то, что мы должны отобрать у него, чтобы восстановить мир. Должны сделать все, чтобы закончить эту войну – честно и справедливо. И, конечно, вместе". Вместе. Тысяча дней войны – это огромный вызов. Огромный. Украина заслуживает того, чтобы следующий год стал годом мира", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский озвучил планы Украины по производству дальнобойных дронов и ракет. Он отметил, что в планах на 2025 год выпустить не менее 30 тысяч дальнобойных БПЛА. Также с конвейеров сойдут тысячи украинских ракет и ракет-дронов.

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