'Луганск – это Украина': патриоты устроили смелую акцию в оккупированном городе. Фото

Активисты движения "Желтая лента" провели смелую акцию в оккупированном россиянами Луганске. Несмотря на опасность со стороны оккупантов, на улицах города продолжают появляться желтые ленты – символ мирного протеста против российских захватчиков.

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Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал "Желтая лента" 21 июля. В частности, активисты повязали желтую ленту на фоне триколора оккупантов.

Украинские патриоты продолжают напоминать врагу, что Луганск – это Украина и они не желательны на нашей земле.

"На улицах Луганска, несмотря на всю опасность и контроль со стороны оккупантов, продолжают появляться желтые ленты.

Активисты движения "Желтая лента" связали символ сопротивления по всему городу. На фото вы можете видеть, как желтая лента развевается на фоне триколора оккупантов в витрине магазина "Цвет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ялте на территории временно оккупированного Крыма провалился курортный сезон. Побережье в городе заброшено, а множество местных жителей ждут возвращения Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня, в День Конституции, во временно оккупированных Донецке и Мелитополе активисты провели патриотический флешмоб. Они напомнили российским оккупантам, что эти города непременно будут освобождены Вооруженными силами Украины.