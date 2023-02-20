Лукашенко дал Путину четкий сигнал о войне в Украине, – военный эксперт

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подал главе Кремля Владимиру Путину четкий сигнал, что пока он не намерен привлекать свои регулярные войска к войне в Украине. Однако Путин может пойти на провокацию, чтобы принудить белорусского диктатора к этому шагу.

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До последнего времени украинская армия не наносила удары по территории Беларуси, но при определенных условиях пусковые позиции на белорусской территории могут быть уничтожены. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

Эксперт объяснил, о каком именно сигнале Лукашенко идет речь. Это его фраза о том, что белорусская армия присоединится к российской оккупационной армии, если "хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать людей".

"Эта его фраза - это четкий сигнал Путину. Ведь пока нет украинского солдата. Но это образное выражение", - отметил Мельник.

Он добавил, что белорусский псевдопрезидент под давлением Кремля продолжает поступать так, как поступал ранее: "во-первых, лукавит, во-вторых, пытается и дальше пропетлять между каплями". Он также использует войну в Украине для консолидации белорусов вокруг себя, "дескать, мы оказались перед лицом угрозы и должны оставить в стороне все внутренние проблемы".

Однако "понятно, что на этом этапе втягивать Беларусь в войну, когда перспективы встать на сторону победителя практически нулевые, абсолютно нецелесообразно", - подчеркнул эксперт.

Мельник напомнил, что на сегодняшний день Украина не наносила удары по территории Беларуси, несмотря на то, что эта страна открыто помогает российскому агрессору. "Причиной тому являются политические ограничения". В то же время эксперт предположил, что украинское руководство может принять решение об уничтожении пусковых позиций на территории Беларуси, с которых наносятся удары по территории Украины.

"Следовательно, перспективы вступления Беларуси в конфликт маловероятны, но ситуация может меняться. Путин может пойти на провокацию для того, чтобы подтолкнуть Лукашенко - у России есть возможности и умения для этого", - подытожил он.

Полную версию интервью с Алексеем Мельником вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что белорусская армия готова воевать вместе с российской оккупационной армией против Украины в случае агрессии с украинской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это заявление заверил, что, если Беларусь пойдет на этот шаг, Украина будет биться и выживет.