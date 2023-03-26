'Любэ', 'хорошие' новости и статья Путина: освобожденный из плена украинец рассказал о 'перевоспитании' в РФ

Украинских военнопленных во время пребывания в плену заставляли петь гимн России. Также украинцам транслировали "хорошие новости" о ходе путинской агрессии, месяцами крутили озвученную статью российского диктатора Владимира Путина и постоянно включали российские "патриотические" песни.

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Так называемое "перевоспитание" украинцев оккупанты перемежали с многочасовыми допросами. Об этом рассказал экс-пленник, защитник Украины Максим Колесников в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару.

По словам Колесникова, украинских военнопленных каждый день заставляли вставать в 6 утра. День для них начинался с принудительного исполнения гимна России. Также практически ежедневно от украинцев требовали повторять "правила содержания для подозреваемых и обвиняемых". Все 48 пунктов этих "правил" нужно было изучить наизусть.

Еще одним видом пыток для военнопленных украинцев была ежедневная трансляция российских "новостей" о том, как "победно" проходит для российской армии вторжение в Украину.

"Когда был телевизор, то камера, где он был, она докладывала, какие были новости, чтобы на весь коридор, громко, я думаю, это было тогда, когда были новости, которые россияне считали хорошими, чтобы все слышали, даже тех, кто у кого телевизора нет, как хорошо у них проходит так называемая специальная военная операция. Затем первые 2 месяца были допросы, а после этого они почти не проводились", –– вспоминает защитник.

Пленных выводили под конвоем на прогулки в тюремном дворе. Утром и вечером проходили проверки. А между тем – россияне "перевоспитывали" украинцев, устраивая пытки российской "патриотической" музыкой.

"Нас очень часто заставляли петь, снова нас заставляли, гимн России несколько раз в день петь обычно и еще несколько песен, которые нас заставили выучить. Это был "День Победы", "Вставай страна огромная", потом периодически были какие-то перерывы и петь не заставляли.Только слушать. Каждое утро, начиная с сентября, 5 песен каждый день утром играли, это был гимн РФ, "Любэ" "Летят дрозды на родину", я так ненавидел эту песню, просто ужас, "Не воюйте с русскими", я не знаю, кто это написал, "Время славян" и последняя "Я - Русский". Каждый день те 5 песен играли нам", – рассказал Колесников.

Он затруднился ответить на вопрос, была ли эта пытка российским гимном и песнями исполнением централизованного указания или инициативой местных вертухаев. Однако рассказал, как на протяжении трех месяцев постоянно слушали озвученную статью Путина, а дальше – украинцам крутили старые телепрограммы о Второй мировой.

"Сначала даже ставили нам где-то три месяца статью Путина о единстве русского и украинского народа. Диктор записал эту статью и она у нас шла через день. День –– эта статья, следующий день –– выступление группы Розаночка, это народный ансамбль, который там на фестивале что-то пел. Это была ненависть. Потом ближе к 9 мая они начали ставить какие-то передачи очень старые о войне, о Второй мировой и потом начались эти песни. Я думаю, что это централизованно ставится, то есть они получили записи, они шли по всей казарме и кто-то эти записи дал им", – отметил Колесников.

Экс-пленник рассказал также о искаженной реальности, которую культивируют сейчас в России: мол, они не агрессоры, а жертвы.

"Я думаю, что по крайней мере песня "Не воюйте с русскими" была элементом перевоспитания, потому что ее нас заставили выучить наизусть. Это настолько шизофренический текст: "Мир готов открыть пальбу, Все устои рухнули". То есть мир готов стрелять по русским, а они всем покажут, что они ничего не простят и всем отомстят. Мы не могли понять, что они не простят, кто Воронеж бомбил за то время, пока у нас не было доступа к информации, кому они там отомстят", – отметил украинский воин.

Напомним, что Максим Колесников провел в российском плену 11 месяцев. Он оказался в неволе еще во время боев в Киевской области, домой же Украина смогла забрать своего защитника только во время состоявшегося 4 февраля обмена.

Он рассказал, что сначала его и других пленных россияне вывезли в Беларусь, там среди них "искали нацистов". Этот поиск заключался в выискивании на телах украинцев "подозрительных" татуировок, попытках заставить "признаться" в поддержке идеологии нацизма. Украинских воинов также расспрашивали об отношении к Бандере, а также "запрете русского языка" в Украине и "притеснениях" русскоязычных граждан.

Также сообщалось, что к середине марта Украина в результате обменов вернула из плена почти две тысячи граждан.