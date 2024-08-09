Любил птиц и был мотивированным бойцом: на фронте погиб Алексей Сапуга

Российское полномасштабное вторжение забрало жизнь еще одного мужественного защитника Украины. На фронте погиб военный родом из Николаева Алексей Сапуга.

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О потере сообщил украинский журналист Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook в четверг, 8 августа. На каком направлении на фронте погиб военный, он не уточнил.

По словам Кипиани, Сапуга мобилизовался в Сил обороны Украины несколько месяцев назад, летом находился на военных учениях, затем – в Донецкой области.

"Погиб Алексей Сапуга – лучший из лучших. Земляк из Николаева. Человек невероятной доброты, безотказности в помощи, оптимизма, общительности. Золотые руки. Которого в нашем птичьем сообществе Украины все знали и любили. Он мобилизовался несколько месяцев назад, виделись в последний раз как раз тогда, несколько раз писал и присылал фото из учебки. Написал в июле уже с Донетчины, прислал фото газеты "Спротив" с припиской "Начинаем собирать прессу", – написал журналист.

Алексей Сапуга занимался бердвотчингом (хобби, связанное с наблюдением и изучением птиц в природной среде), он был участником проекта Bird ID Ukraine. Основательница проекта Анна Кузьо в Facebook также отреагировала на гибель воина.

"Не имею общего фото с Алексеем, а так хотелось бы. А еще больше хотелось бы, чтобы ему не приходилось менять бердвочерское хаки-маскирование на военную форму, а бинокль – на оружие. Алексей Сапуга был одним из участников первого курса по определению птиц BirdidUkraine в киевской группе. Очень добросовестный студент", – написала она.

Алексея похоронят на Берковецком кладбище в Киеве в пятницу, 8 августа. У воина осталась жена и дочь.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Краматорском направлении фронта погиб молодой защитник Андрей Данилов из Львовской области. В ряды ВСУ он был призван только в мае этого года. Защитнику навеки осталось 26 лет.

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