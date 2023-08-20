Любил жизнь и заботился о своем подразделении: на фронте погиб воин из Волыни, не успевший стать отцом. Фото

В боях за независимость Украины на фронте погиб еще один молодой офицер, старший лейтенант Максим Кучер. Герой, пополнивший небесный легион защитников, отправился защищать Отечество в самом начале полномасштабного вторжения, служил на Харьковщине.

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Трагическое известие сообщил в Facebook глава Маневичского поселкового совета Волынской области Александр Гаврилюк. Он отметил, что погибший воин всегда заботился о своем подразделении, беспокоился о побратимах, всегда находил поддержку в тылу, был добрым, жизнерадостным, любил шутить.

"При встрече на Харьковщине, получая заказанное снаряжение, уже планировал как поделиться привезенными гостинцами с друзьями. Для выполнения боевых задач скромно заметил – нужно автомобиль. Через несколько недель вопрос был решен – ты получил джип и сам лично доставил его в зону боевых действий". А еще твои подписи на снарядах, которые летели на врага – За маму. За Маневичи. За Украину", – с болью написал председатель поселкового совета.

"Не суждено было дождаться деток, не одарил любящих родителей внуками. Почивай, друг, с Богом. Ты навсегда в нашей памяти – добрый, улыбающийся", – добавил Гаврилюк, выразив искренние соболезнования родным погибшего Героя.

Напомним, также в боях за Украину погиб молодой воин-нацгвардиец Николай Федик из города Тисменица на Прикарпатье. В 21 год он был младшим сержантом, командиром отделения, служил в Национальной гвардии. Жизнь молодого воина оборвалась 15 августа в результате минометных обстрелов вблизи населенного пункта Шипиловка Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в боях на Бахмутском направлении фронта погиб также житель села Сидоряче на Полтавщине Вячеслав Авдеев. Герой служил радиотелефонистом 1 стрелкового взвода 3 стрелковой роты 1 стрелкового батальона воинской части А0409. Ему навсегда останется 33 года;

– 19 августа Кабмин Украины принял постановление "О реализации экспериментального проекта по созданию Национального военного мемориального кладбища". На территории мемориального комплекса будут размещены военное кладбище, комплекс музейных зданий, ритуальное сооружение и другие неотъемлемые объекты, предназначенные для достойной организации почетных захоронений.

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