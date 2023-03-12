'Любой следующий город за Бахмутом может постичь та же участь!' Дмитрий Кулеба объяснил ситуацию с удержанием позиций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Бахмут Донецкой области важно продолжать удерживать всеми силами. По его словам, государство-террорист не собирается останавливаться и будет пытаться оккупировать другие населенные пункты.

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Также глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы держать оборону Бахмута, а не раздумывать о целесообразности такой обороны. Об этом Кулеба рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

По словам Кулебы, когда агрессор приходит в страну и убивает мирных жителей, армия не должна задаваться вопросом, как долго сможет защищать свою страну. Глава МИД подчеркнул, что нужно делать все, чтобы изгнать оккупантов с украинской земли и привлечь военных преступников к ответственности.

"Когда кто-то врывается в твой дом, ты не спрашиваешь себя, как долго ты сможешь сопротивляться парню, который ворвался в твой дом и пытается убить тебя и твою семью и ограбить все в доме, верно? Вы думаете, что еще вы можете сделать, чтобы выселить его из вашего дома и заставить полицию арестовать его", – отметил Кулеба журналисту на вопрос о целесообразности удержания Бахмута.

Также Кулеба добавил, что путинские войска не намерены останавливаться на Бахмуте, поэтому оборона этого города крайне важна. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что следующий город после Бахмута, в частности, Часов Яр, может постигнуть та же участь, если перестать обороняться.

"Если вы уйдете из Бахмута, что это изменит? Россия захватит Бахмут и продолжит наступление на Часов Яр, так что любой следующий город за Бахмутом может постичь та же участь", – объяснил Кулеба.

Напомним, российские оккупационные войска за 11 марта не смогли продвинутся в Бахмуте и его окрестностях. В населенном пункте продолжаются ожесточенные бои, однако наемники ЧВК "Вагнера" оказались зажатыми в городских районах.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам в боях за Бахмут в Донецкой области. Только за сутки 10 марта враг понес потери в количестве более 500 человек ранеными и погибшими.

Силы обороны Бахмута привлекли все ресурсы, не позволяющие противнику воплотить замыслы тотальной оккупации города, и создают ему серьезные препятствия для продвижения вперед.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ уничтожили большую часть наемников "Вагнера" в боях за Бахмут. Российские оккупанты деморализованы и понимают, что перспектива у них только одна – стать пушечным мясом.

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