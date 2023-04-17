Людей ловят на улицах и блокпостах: оккупанты усилили террор из-за принудительной паспортизации украинцев – ОК "Юг"
На временно оккупированных территориях российские военные преступники усилили террор, проводя принудительную паспортизацию украинцев. Людей ловят повсюду, где могут: на блокпостах, прямо на улицах, и заставляют их получать российское гражданство.
Об этом сообщил спикер ОК "Юг" полковник Владислав Назаров в своем Telegram-канале.
Назаров отметил, что оккупанты в первую очередь пытаются навязать российские паспорта мужчинам. Их враг рассматривает как мобилизационный ресурс.
Украинских мужчин оккупанты "отлавливают" при любом передвижении, заставляя получать паспорт с "двуглавой курицей". Их российские террористы сразу вносятся в список потенциальных призывников в армию РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Оккупанты запрещают выезд с захваченных территорий без российского паспорта.
Российские захватчики на временно захваченной территории Запорожской области планируют к лету паспортизировать 50% оставшегося там населения, а к осени – 80%.
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