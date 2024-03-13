'Люди должны чувствовать, что Украина всегда помогает': Зеленский поблагодарил всех, кто задействован в ликвидации последствий российских обстрелов. Видео

В Украине продолжаются операции по ликвидации последствий российских ударов по Сумам, Кривому Рогу, Мирнограду и другим городам. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто задействован в этих операциях, и выразил свои соболезнования всем, кто потерял близких.

Именно с этого гарант Конституции начал свое обращение к стране по итогам 13 марта. "Хочу сейчас еще раз поблагодарить всех, кто участвует в спасательных операциях, работает на разборе завалов, помогает, поддерживает людей, потерявших родных. Очень важно, чтобы после российских ударов наши люди не оставались наедине с болью и проблемами", – отметил президент.

По словам Зеленского, власти сегодня отдельно обсуждали помощь людям после разрушения россиянами дома на проспекте Добровольского в Одессе. "Как и договаривались, областная власть и Кабинет Министров помогают с новым жильем и другими подобными вопросами", – сказал глава государства и пообещал, что "что бы ни случилось – поддержка будет в каждом уголке нашей страны".

Особо президент отметил работников ГСЧС Украины в Сумской области и коллектив спасателей на Днепровщине, в том числе тех, кто работает в Кривом Роге.

Относительно международной работы правительства Зеленский провел несколько совещаний. "Первое – Евросоюз, следующие шаги в направлении полноправного членства. Еврокомиссия одобрила переговорную рамку, дальше ожидаем решения европейских лидеров по утверждению", – отметил президент.

Совещание по американскому направлению украинской политики Зеленский назвал "более стратегическим". "Совещание о том, как дать больше правильных импульсов нашей работе с партнерами и совместному давлению на российское государство в течение всего этого года", – рассказал гарант Конституции.

И уже традиционно Зеленский поблагодарил каждого и каждую, кто борется на войне и работает ради Украины.

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