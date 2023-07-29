Люди несли с собой флаги и лампадки: в Киеве почтили память погибших в теракте в Еленовке. Фото и видео

В сердце столицы, на Майдане Незалежности, 29 июля почтили память несокрушимых воинов, погибших во время устроенного россиянами теракта в Еленовской колонии. В этот день год назад оккупанты взорвали один из бараков тюрьмы, куда перед тем переместили пленных украинских воинов, преимущественно из рядов полка "Азов".

Видео дня

Точное количество убитых тогда захватчиками украинских Героев до сих пор неизвестно, из плена домой никогда не вернутся по меньшей мере 50 защитников Украины.

Акцию памяти к годовщине ужасного теракта, в ходе которого Россия уничтожила десятки украинских военнопленных, провели сегодня, 29 июля, на Майдане Незалежности.

Родные и близкие убитых коварным врагом воинов собрались, чтобы зажечь в память о них скорбные свечи. Майдан на несколько часов превратился в море из дрожащих огней свечей, сине-желтых и красно-черных флагов и цветов, в которых тонули фотографии защитников, жестоко казненных государством-террористом, хотя они находились под защитой международных конвенций.

За это преступление палачи пока так и не ответили. Достоверно неизвестны также фамилии всех, кто устроил эту массовую казнь. Даже тела тех, кого убила Россия, еще не все удалось вернуть, чтобы похоронить достойно.

Однако рано или поздно справедливая казнь настигнет каждого убийцу и палача.

Напомним, ровно год назад, в ночь с 28 на 29 июля, оккупанты устроили массовую казнь украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

По имеющимся данным, тогда погибли около 50 человек, еще 130 были ранены. Буквально накануне теракта в барак перевели военнопленных "азовцев", защищавших Мариуполь и попавших в плен.

Россияне сразу же бросились обвинять в атаке Украину, утверждая, будто ВСУ нанесли удар из системы HIMARS. В Офисе генпрокурора называли причиной взрыва российское термобарическое оружие. А в октябре в СБУ уточнили, что для удара по бараку колонии враг применил термобарические реактивные огнеметы "Шмель".

За считанные дни после теракта в ГУР МОУ выдвинули предположение, что убийство украинских пленных в Еленовке совершили "вагнеровцы" по команде Пригожина, а в Службе безопасности опубликовали перехваченные разговоры оккупантов, которые подтверждают, что "обстрел" колонии в Еленовке совершили войска РФ.

В годовщину массовой казни украинцев OBOZREVATEL собрал все, что известно об этом страшном теракте, а также реакцию (а точнее ее практически полное отсутствие) на это преступление со стороны мирового сообщества.