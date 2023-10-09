Люди прикрывали друг друга собственными телами: всплыли подробности обстрела оккупантами церкви в Херсоне

Во время обстрела 8 октября российские оккупанты попали по территории церкви Рождества Богородицы в Антоновке под Херсоном. В небольшом храме в момент атаки было много людей, двое из прихожан получили ранения.

Собравшиеся на воскресную службу верующие во время обстрела прикрывали друг друга собственными телами. Об этом рассказывает местное издание "Мост".

Возле здания храма разорвалось несколько снарядов, один из них привел к разрушениям.

Первую помощь раненым женщинам оказывали прямо в церкви.

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Напомним, по состоянию на 13:26 воскресенья пресс-служба Херсонской областной военной администрации информировала, что в Херсоне был прилет вблизи церкви. "Ранены три человека. Это две женщины 82 лет и 74-летняя херсончанка. У них легкие травмы. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью", – говорилось в сообщении.

Утром 9 октября руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что за минувшие сутки оккупанты совершили 53 обстрела Херсощины, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС (автоматический станковый гранатомет), танков, авиации, беспилотников. По Херсону было выпущено 96 снарядов.

Враг попал в жилые кварталы в области, автостоянку и объект критической инфраструктуры в Херсоне; территорию церкви в Херсонском районе. Один человек погиб, еще 18 получили ранения, из них два ребенка, сообщил руководитель ОВА.

Как отмечает "Мост", храм Рождества Богородицы был первой громадой УПЦ Московского патриархата, после деоккупации Херсона перешедшей в автокефальную ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 10 часов утра в понедельник 9 октября оккупанты вновь ударили по Херсону. Вражеский снаряд попал в библиотеку, ранение получил 55-летний мужчина.

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