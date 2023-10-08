Оккупанты обстреляли Херсон и Берислав, один из ударов был возле церкви: есть раненые

Российские войска днем 8 октября снова обстреляли Херсонщину. Под огнем врага оказались Берислав и Херсон, в облцентре захватчики ударили в место рядом с церковью.

Пострадали четыре человека. Подробности рассказали в Херсонской областной военной администрации.

"Враг снова обстрелял Херсонщину. Под удар попал Берислав. Здесь травмы средней степени тяжести получил 72-летний мужчина. В Херсоне попадание было вблизи церкви. Ранены три человека. Это две женщины 82 лет, а также 74-летняя херсонка. У них легкие травмы. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью", – рассказали в Херсонской ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 8 октября оккупанты массированно обстреляли жилые кварталы Херсона.

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Ранения получили 11 человек, в том числе 9-месячная девочка.

Под поражение попали многоэтажки, частные дома – в некоторые из них прилетело уже не впервые. При обстреле также были повреждены машины на стоянке и под домами, а утром херсонцы увидели на городских улицах торчащие из земли снаряды.

Рано утром, около 06:25, российская армия ударила по Константиновке Донецкой области крылатой ракетой ОТРК "Искандер". Российские войска попали в жилую застройку. В результате взрыва пострадали четверо жителей: 9-летняя девочка, ее 44-летняя мать, женщина 64 лет и ее 41-летний сын. У раненых диагностированы ушибы, осколочные ранения и сотрясение головного мозга. На момент атаки люди находились в собственных частных домах, недалеко от которых упала российская ракета. Парамедики на месте оказали им первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Кроме того, повреждены 10 многоэтажных жилых домов, 19 частных домовладений, легковой автомобиль, котельная, газопровод и линия электросети.

А накануне, 7 октября, на Запорожье оккупанты обстреляли мирное село из РСЗО кассетными снарядами: погибла женщина, еще два человека получили ранения.