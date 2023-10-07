На Запорожье оккупанты обстреляли мирное село с РСЗО кассетными снарядами: есть жертва и пострадавшие

Российские войска утром 7 октября атаковали село Беленькое вблизи Запорожья. По населенному пункту захватчики ударили из РСЗО кассетными снарядами.

Попали оккупанты по жилому дому: погибла женщина, еще два человека получили ранения. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По данным Запорожской ОВА, обстрел села российские войска произвели около 8 часов утра.

"В результате коварного вражеского удара поврежден частный дом и хозяйственные здания. К сожалению, погибла женщина. Еще 2 человека ранены", – отметил Малашко.

Он добавил, что по предварительным данным оккупанты били по селу из РСЗО кассетными снарядами.

Напомним, ранее стало известно, что 7 октября РФ атаковала Одесщину сверхзвуковыми ракетами "Оникс".

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Прилеты зафиксированы по зданию пансионата, а также по зернохранилищу у порта. Ранения получили четыре человека.

А ночью Россия атаковала ночью Полтавщину: взрывы прогремели в Миргороде. Повреждения получили 9 частных домов. Пострадавших нет.