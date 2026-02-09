'Люди спали': оккупанты ночью ударили по Новгороду-Северскому, погиб мужчина, четверо раненых. Фото

Россияне 9 февраля продолжили атаковать Черниговскую область. Захватчики нанесли удар по Новгород-Северскому среди ночи, когда люди спали.

В результате дроновой атаки погиб мужчина, четыре человека получили ранения. Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Что известно о последствиях атаки РФ на Новгород-Северский

На город Новгород-Северский на Черниговщине россияне ночью направили "Шахеды", их оккупанты называют "Геранями".

"Ночью агрессор ударил по Новгороду-Северскому "геранями". Люди спали. Эта атака оборвала жизнь 71-летнего мужчины. Предварительно, четыре человека получили ранения – двое мужчин и две женщины старшего возраста. Пострадавшие в больнице сейчас. Повреждены дома, некоторые – уничтожены полностью", – рассказал Чаус.

Под ударами были и другие населенные пункты региона

По словам Чауса, накануне в течение дня захватчики наносили также удары по Семеновке. Там повреждены дома и линии электропередач.

В Сновской громаде из-за попадания БпЛА загорелся жилой дом.

В селе Менской общины дроновая атака вызвала пожар в школе, которая не работала.

Всего на Черниговщине за сутки было зафиксировано 29 обстрелов, во время которых прозвучали 34 взрыва.

"Ежедневно по вражеским дронам работают наши защитники. Значительную часть удается сбивать, но, к сожалению, не все. За прошедшую неделю на Черниговщине уничтожили 185 воздушных целей", – добавил начальник Черниговской ОГА.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты ударили по Днепропетровщине. На утро известно, что пострадали 9 человек, среди них – 13-летняя девочка.

Также на Харьковщине в результате удара БПЛА погибли женщина с ребенком, есть также пострадавшие.

А после российских ударов по Одессе стало известно, что в облцентре погиб мужчина, пострадали два человека. Фиксируются также серьезные разрушения.

