Макрон: мы готовы действовать перед лицом любой российской атаки

В последние недели Европа продемонстрировала прогресс в поддержке Украины, считает президент Франции Эммануэль Макрон. В ЕС "готовы действовать перед лицом любой атаки со стороны россиян, что является реальным изменением подхода".

С соответствующими заявлениями глава Французской Республики выступил на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) по итогам заседания Европейского совета. Политик считает, что решения Европы "усиливаются", а единство растет.

"Дела продвигаются хорошо, и прогресс, достигнутый за последние недели, был значительным и с точки зрения единства и, прежде всего, с позиции усиления нашей позиции", – процитировал президента "Укринформ".

Макрон обратил внимание на то, что в тексте европейского документа впервые сказано не просто о помощи Киеву "столько, сколько потребуется". Официально заявлено о поддержке "настолько интенсивно, насколько это будет необходимо". "Это значит, что мы готовы действовать перед лицом любой атаки со стороны россиян, что является реальным изменением подхода", – уверен политик.

К примеру, достижением он считает инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Сил обороны Украины, а также совместное понимание необходимости дополнительного финансирования для Киева.

В этом контексте Макрон отметил вклад Нидерландов и ФРГ. "Германия – это страна в Европе, которая с двусторонней точки зрения предоставляет наибольшее финансирование. Мы не должны показывать пальцем на Германию, напротив. Мы должны приветствовать прилагаемые усилия", – сказал французский глава.

"Если нам придется пойти гораздо дальше, если нам придется пойти еще глубже, если ситуация ухудшится, если финансирование, кроме европейского, иссякнет, мы должны быть готовы и предложить более радикальные и инновационные решения", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, ранее Эммануэль Макрон заявил: неуместно надеяться на прекращение агрессии России на Донбассе и в Крыму.

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