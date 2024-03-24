Ошибочно думать, что Россия остановится на Донбассе и в Крыму, – Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о войне в Украине. Он подчеркнул, что неуместно надеяться на прекращение агрессии России на Донбассе и в Крыму.
Об этом сообщает Reuters. По словам Макрона, Россия считает, что находится в состоянии войны из-за поддержки, которую оказывает Запад Украине.
Он подчеркнул, что было бы ошибкой воображать, что Россия намерена прекратить свою агрессию на Донбассе и в Крыму.
"Мы также открываем неопределенность по военным целям России", – добавил Макрон.
Следует отметить, что после "выборов президента" в России заявили, что государство-агрессор "находится в состоянии войны". Отказ от официальной риторики о якобы проведении на территории Украины "специальной военной операции" в Кремле обосновывают необходимостью "внутренней мобилизации" каждого жителя России.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Макрон объяснил, что своими заявлениями об отправке войск в Украину он пытался избежать эскалации войны. Однако сейчас он "не выступает с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности".
В то же время именно Макрон сказал об отсутствии каких-либо красных линий по агрессии России.
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