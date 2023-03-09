На Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов погиб спасатель: появились подробности

В селе Приднепровское Никопольского района Днепропетровской области в результате российского обстрела погиб спасатель Максим Крутинь. Младший сержант 8 марта был на выходном и получил смертельные травмы, когда российские войска ударили по населенному пункту из РСЗО.

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В четверг, 9 марта, это подтвердили представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Местное издание "Свої" пишет, что Крутиню было всего 33 года.

Украинец работал пожарным в 28-й части 7-го отряда, спасал Никопольщину от возгораний, в том числе вызванных российскими обстрелами.

Напомним, что в минувшие сутки враг обстрелял Красногригоровскую громаду и Никополь из реактивных систем залпового огня. В общей сложности противник выпустил почти 40 снарядов.

Один человек погиб, еще двое – 28-летняя женщина и 19-летний парень – пострадали и были госпитализированы, сообщал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Позже, в ночь на 9 марта, оккупанты устроили массированный удар ракетами и дронами по Украине, в том числе и по Днепропетровщине. Во Львовской области жертвами стали пять человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 9 марта ВС РФ обстреляли Херсон. Один из снарядов попал в остановку общественного транспорта на площади Корабельной. Погибли четыре мирных жителя.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что враг устроил очередную ракетную атаку с целью террора мирных украинцев.

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