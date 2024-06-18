'Максималистские' требования Путина противоречат здравому смыслу – Госдеп США

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что ультиматум "для прекращения войны", озвученный российским диктатором Владимиром Путиным, не соответствует здравому смыслу. Это "максималистское заявление", противоречащее основам морали.

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Об этом говорится в материале "Голоса Америки". Речь идет об условии кремлевского лидера, которым он требует от Украины демилитаризации и отказа от еще большей части своей суверенной территории, чем та, которую Россия сейчас оккупирует.

"Ни одна ответственная нация не сможет сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН. Это противоречит основам морали. Это противоречит элементарному здравому смыслу", – подчеркнул Миллер.

Он отметил, что действия России указывают на то, что она не готова к серьезным "добросовестным обсуждениям" – она продолжает обстрелы критической инфраструктуры, угрожает кораблям в Черном море и депортирует украинских детей.

Также Миллер назвал значительным количество стран, посетивших Глобальный саммит мира в Швейцарии, и количество подписантов заключительного коммюнике.

"Мы считаем, что обе эти цифры являются очень значительным проявлением поддержки Украины, и не просто мира, а справедливого и продолжительного мира", – подчеркнул спикер Госдепа, добавив, что США будут продолжать работать для достижения этой цели.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 июня, накануне проходившего в Швейцарии Саммита мира Украины, российский диктатор Владимир Путин выдвинул циничные условия для начала переговоров с Киевом. В частности, он заявил, что для начала переговоров украинские войска должны быть полностью выведены с территории так называемых ДНР, ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Еще одним условием РФ есть нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

– Вице-президент США Камала Гаррис назвала предложения Владимира Путина относительно "условий мира" в Украине фактически требованием капитуляции, а не искренней попыткой прекратить войну. Она в очередной раз заверила в непреклонной поддержке Украины со стороны США.

– Президент Зеленский заявил, что политика ультиматумов Путина означает единственное – необходимость сделать паузу в войне. Заморозка боевых действий требуется кремлевскому лидеру, чтобы подготовить свои войска к дальнейшей эскалации.

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