'Мама, я в шапке': защитник Украины с позывным 'Марли' записал трогательное видео с передовой в Торецке

Украинский военный с позывным "Марли", который стоит на защите нашей страны, записал трогательное видео для своей мамы. Где-то на передовой в районе Торецка он просит ее не волноваться и говорит, что надел шапку.

Видео дня

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале Национальной полиции Украины. На кадрах можно наблюдать усталый взгляд бойца, который даже в опасности не забывает о самом родном человеке.

"Торецк, передовая. Боец бригады "Хищник" на псевдо "Марли" находит минуту, чтобы записать короткое видео для мамы", – говорится в сообщении.

Там добавили, что родные очень ждут этого сообщения.

"Все нормально, не волнуйся, я в шапке", – говорит военный, улыбаясь сквозь усталость.

Напомним, в начале февраля в сети показали фотографии освобожденного из российского плена старшего сержанта Александра Кириенко. Он вернулся в Украину во время обмена военнопленными 5 февраля 2025 года. Защитник провел в плену почти два года. Он попал в руки россиян еще 12 апреля 2022 во время огневого столкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 февраля 2025 года произошел еще один обмен пленными, в результате которого из плена РФ вернулись 150 защитников. Среди них – военные, нацгвардейцы, пограничники, терробороновцы, а также полицейский. Несмотря на то, что все возвращены защитники с разных направлений фронта, их объединяет общая борьба за Украину.

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