"Мариуполь, которого больше нет": в сети показали, как выглядит сейчас разрушенный оккупантами город
После жестоких обстрелов и захвата Мариуполя исторический центр этого города был полностью разрушен. За более чем год оккупации центр никто так и не взялся отстраивать: он остается мертвым.
Как выглядит сейчас проспект Мира в разрушенном Россией украинском городе, показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Видео снято из окна автобуса.
"Я покажу вам Мариуполь, которого больше нет. Хроники мертвого города без прекрасного и монтажа. Из окна автобуса. Проспект Мира от Театрального сквера до ул. Торговая. Исторический центр. Без комментариев", – написал Андрющенко.
Напомним, ранее Андрющенко показал, как оккупанты сдают Мариуполь на металлолом. В разрушенном городе продолжается разграбление в промышленных масштабах.
Сначала оккупанты порезали на металлолом предприятия, а теперь взялись за железнодорожные вагоны. Их отправляют на переплавку.
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