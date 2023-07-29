'Мариуполь, которого больше нет': в сети показали, как выглядит сейчас разрушенный оккупантами город

После жестоких обстрелов и захвата Мариуполя исторический центр этого города был полностью разрушен. За более чем год оккупации центр никто так и не взялся отстраивать: он остается мертвым.

Видео дня

Как выглядит сейчас проспект Мира в разрушенном Россией украинском городе, показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Видео снято из окна автобуса.

"Я покажу вам Мариуполь, которого больше нет. Хроники мертвого города без прекрасного и монтажа. Из окна автобуса. Проспект Мира от Театрального сквера до ул. Торговая. Исторический центр. Без комментариев", – написал Андрющенко.

Напомним, ранее Андрющенко показал, как оккупанты сдают Мариуполь на металлолом. В разрушенном городе продолжается разграбление в промышленных масштабах.

Сначала оккупанты порезали на металлолом предприятия, а теперь взялись за железнодорожные вагоны. Их отправляют на переплавку.