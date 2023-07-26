'Основа экономики – мародерство': Андрющенко показал, как оккупанты сдают Мариуполь на металлолом. Видео

Российские оккупанты продолжают уничтожать и разворовывать то, что осталось от оккупированного ими Мариуполя Донецкой области. Они порезали на металлолом предприятия, а теперь взялись за железнодорожные вагоны.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале. Он также обнародовал соответствующее видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на заявления об восстановлении разрушенного им украинского города, оккупанты не могут возобновить нормальную работу ни одного из крупных предприятий. Все, что могли, они просто разворовали.

В Мариуполе нет железной дороги – ее оккупанты уничтожили во время блокады города. А теперь они принялись резать на металлолом железнодорожные вагоны. Лом отправляют на переплавку.

Как видно из кадров, об этом рассказал представитель одного из коммунальных предприятий оккупированного Мариуполя.

"Эти вагоны будем резаком разрезать и отправлять на переплавку в Донецк", – говорит коммунальщик.

Андрющенко также напомнил, что оккупанты вывезли из мариупольского порта металла на 25 миллионов долларов.

Россия, которая даже своих гвоздей не может изготовить, умеет только разрушать и воровать. Мародерство составляет основу ее экономики, отметил советник мэра Мариуполя.

"Итак, основа экономики – мародерство. Россияне уже вывезли из мариупольского порта металла на 25 миллионов долларов. Им этого мало. Поэтому продолжают резать и вывозить все, что осталось", – прокомментировал Андрющенко видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе оккупанты сносят дома, ранее пострадавшие от их обстрелов. Однако не спешат убирать остающиеся на их месте горы кирпича и мусора. Поэтому вместо зданий в городе – горы разбитого железобетона.

Недавно в сети показали, как сейчас выглядит разрушенный оккупантами центр Мариуполя. За более чем год под российской оккупацией Мариуполь превратился в город-призрак. Безлюдные улицы заросли сорняками, жизнь здесь словно погасла.