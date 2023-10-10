Машовец: группировки российских войск начали размножаться – что задумало командование врага

В течение продолжающейся так называемой стратегической оборонительной операции российских войск в Южной операционной зоне их командование решилось на существенную реорганизацию системы управления своих группировок войск, развернутых в этой зоне. А затем провело эту реорганизацию на практике. Речь идет о разделении группировки войск "Восток" на две: собственно "Восток" и новосформированную "Запорожье".

Каковы причины произошедшего и как это скажется на текущей ситуации на фронте – читайте в материале.

Сначала стоит понять, зачем посреди достаточно интенсивных боев – как в полосе обеспечения, так и уже на первой позиции своего главного рубежа обороны в Южной операционной зоне – командование противника затеяло всю эту возню со штабами, командными пунктами и передовыми пунктами управления своих соединений и объединений войск, что не могло не отразиться на качестве их оперативного управления.

Очевидно, ответ может быть лишь один: для улучшения управления войсками соответствующего уровня. Но тут намного интереснее не сам этот банальный ответ, а его контекст.

Дело в том, что российская военная машина, особенно ее командно-начальствующая надстройка, устроена таким образом, что никаких случайных действий, даже если они носят остроактуальный для нее характер, не совершает. То есть для таких значительных изменений в системе управления войсками должна существовать достаточно веская причина. И совсем не обязательно военного характера.

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Если допустить, что причина эта все же не имеет некоего политического подтекста, ну, или там шкурно-коммерческого (например, в сфере продуцирования новых полковничьих и генеральских должностей, пускай и временного характера, для появления в карьерных кондуитах остро нужной записи – "воевал"), то непосредственно в военном смысле она может быть обусловлена лишь двумя факторами.

Первый. Существовавший уровень управления российскими войсками в этой зоне в ходе проведения оборонительной операции оказался недостаточным (иными словами – не позволял "качественно решать задачи" в ходе ее проведения).

Второй. Это было вызвано СУЩЕСТВЕННЫМИ изменениями ПЛАНОВ командования противника – как текущих, так и на ближайшую перспективу.

Лично я склоняюсь больше к первому, нежели ко второму. Поясню почему.

В случае с "изменением планов" происходит НЕ ТОЛЬКО трансформация системы управления войсками (силами), а и целый ряд иных действий и событий. Например, оперативное развертывание войск и связанная с этим процессом их стратегическая перегруппировка. Также были бы заметны достаточно существенные изменения (ну, или подготовка к таковым) в системе тылового и материально-технического обеспечения войск противника, начали бы меняться приоритеты в его разведывательной деятельности и т. д. То есть принцип понятен: изменения коснулись бы не только собственно системы управления войсками.

Ничего подобного вышеописанному в группировках противника "Восток" и "Запорожье" ПОКА не наблюдается и не фиксируется. Уже развернутые и действующие на этих направлениях группировки российских войск просто перераспределили и переподчинили, параллельно "отпочковав" от командной структуры "Востока" еще одну – для группировки "Запорожье". Основная масса бригад, дивизий и армий российских войск, оперирующих в так называемом сухопутном коридоре между Крымом и Донбассом, осталась в том же составе, в том же оперативном построении, в каком они и пребывали до этого "знаменательного" события.

За небольшим исключением войска (силы) 58-й общевойсковой армии (ОА) Южного военного округа, ранее растянутые по фронту практически вдоль всего этого "коридора", командование противника решило сконцентрировать в составе группировки "Запорожье". В рамках чего ее 136-я отдельная мотострелковая бригада, ранее оперировавшая на Бердянском направлении, убыла на Токмакское (или, как поговаривают некие знающие люди, вообще на Сватовское). И теперь вся 58-я ОА, с обеими своими дивизиями (19-й и 42-й МСД) сконцентрирована исключительно в составе группировки "Запорожье", составляя практически ее основу.

Таким образом, можно сделать вывод, что вся эта трансформация была вызвана несколько иными причинами, нежели гипотетическое "изменение планов" российского командования.

Наиболее подходящей будет простая и банальная: развернутая до этого система управления войсками российской группировки "Восток" в первоначальном виде просто не справлялась с необходимостью управлять ими сразу на нескольких отдельных оперативно-тактических направлениях – от Васильевки до Волновахи.

Есть еще один нюанс, который вполне мог существенным образом повлиять на решение российского командования развернуть на Запорожском направлении отдельную структуру командования войсками. Заключается он в следующем.

Уже пару недель продолжается серия контратакующих действий силами двух десантно-штурмовых дивизий, 7-й и 76-й… на флангах ударной украинской группировки, которая, в свою очередь, вклинилась в первую позицию главного рубежа обороны российских войск на Мелитопольском (Токмакском) направлении. Особых успехов в этих контратаках российские десантники не добились, но основную задачу выполнили – ударная группировка ВСУ была вынуждена остановиться и отражать их контратаки.

Очевидно, что эти действия были не спонтанными и не были вызваны исключительно текущей тактической ситуацией. Ибо оба соединения воздушно-десантных войск ВС РФ были перемещены на это направление совершенно "из других мест", причем заранее и с элементами оперативной маскировки и дезинформации. Все это происходило явно в рамках некоего единого замысла. И вполне возможно, что именно для его реализации была развернута противником группировка "Запорожье".

В общем, отвечая на первый вопрос, можно сделать вывод, что причиной появления в составе "объединенной группировки ВС РФ на Юго-Западном ТВД" еще одной оперативно-тактической составляющей, причем прямо посреди важнейшей операции и на важнейшем же направлении, стал комплекс факторов – от громоздкости и неповоротливости, по мнению российского командования, предыдущей структуры, до необходимости управлять войсками в новых условиях, когда в любом случае необходимо полностью затормозить украинское наступление именно на Мелитопольском направлении.

Теперь о том, как это может сказаться на ситуации в Южной операционной зоне в ближайшее время. А, собственно, никак.

Качественный и количественный состав российских войск на Мелитопольском, Бердянском и Мариупольском направлениях особо не поменялся. Да, возможно, оперативности в управлении войсками на одном из них (Мелитопольском) добавится, оно станет немного лучше, но в более масштабном контексте, касаемо всей Южной операционной зоны, это выглядит достаточно спорно, ибо такие "новшества" не сопровождались значительными изменениями российских войск.

Более того, в самом вопросе качества управления войсками они вызывают определенные сомнения. Дело в том, что существует прямая корреляция между количеством органов управления и их качеством.

Тот, кто интересуется теорией и практикой военного дела, хорошо знает: чем больше РАВНОЗНАЧНЫХ управляющих структур создано и функционирует в составе той или иной группировки войск, тем труднее протекают сами процессы управления и взаимодействия в ней. А тут вместо двух группировок, действующих в Южной операционной зоне – "Днепр" и "Восток", теперь будет действовать три – "Днепр", "Запорожье" и "Восток". Причем изменения коснулись лишь системы управления войсками (включая порядок подчиненности определенных сил и средств), а не их качественного состояния и состава.

Не думаю, что все это приведет к чему-то большему, нежели дополнительная суета и привычное "утрясание вопросов взаимодействия" в российских штабах.

Подытожим.

Если попробовать суммировать возможные причины "возникновения" отдельной группировки российских войск именно на Запорожском (для нас это Токмакско-Мелитопольское) направлении, то можно прийти к наиболее реалистичной из них: российское командование всерьез озабочено ситуацией там. Причем настолько, что решилось устроить "легкий беспорядок" в своих структурах управления войсками посреди, наверное, важнейшей операции нынешнего года.

Даже не представляю, чем могла быть вызвана такая озабоченность российского командования, если украинское наступление УЖЕ остановилось (сарказм).

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZREVATEL и группы "Информационное сопротивление".