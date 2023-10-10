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Машовец: группировки российских войск начали размножаться – что задумало командование врага

Костянтин Машовець
спецпроект
War
6 минут
19,6 т.
война в Украине

В течение продолжающейся так называемой стратегической оборонительной операции российских войск в Южной операционной зоне их командование решилось на существенную реорганизацию системы управления своих группировок войск, развернутых в этой зоне. А затем провело эту реорганизацию на практике. Речь идет о разделении группировки войск "Восток" на две: собственно "Восток" и новосформированную "Запорожье".

Каковы причины произошедшего и как это скажется на текущей ситуации на фронте – читайте в материале.

Сначала стоит понять, зачем посреди достаточно интенсивных боев – как в полосе обеспечения, так и уже на первой позиции своего главного рубежа обороны в Южной операционной зоне – командование противника затеяло всю эту возню со штабами, командными пунктами и передовыми пунктами управления своих соединений и объединений войск, что не могло не отразиться на качестве их оперативного управления.

Очевидно, ответ может быть лишь один: для улучшения управления войсками соответствующего уровня. Но тут намного интереснее не сам этот банальный ответ, а его контекст.

Дело в том, что российская военная машина, особенно ее командно-начальствующая надстройка, устроена таким образом, что никаких случайных действий, даже если они носят остроактуальный для нее характер, не совершает. То есть для таких значительных изменений в системе управления войсками должна существовать достаточно веская причина. И совсем не обязательно военного характера.

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Если допустить, что причина эта все же не имеет некоего политического подтекста, ну, или там шкурно-коммерческого (например, в сфере продуцирования новых полковничьих и генеральских должностей, пускай и временного характера, для появления в карьерных кондуитах остро нужной записи – "воевал"), то непосредственно в военном смысле она может быть обусловлена лишь двумя факторами.

Первый. Существовавший уровень управления российскими войсками в этой зоне в ходе проведения оборонительной операции оказался недостаточным (иными словами – не позволял "качественно решать задачи" в ходе ее проведения).

Второй. Это было вызвано СУЩЕСТВЕННЫМИ изменениями ПЛАНОВ командования противника – как текущих, так и на ближайшую перспективу.

Лично я склоняюсь больше к первому, нежели ко второму. Поясню почему.

В случае с "изменением планов" происходит НЕ ТОЛЬКО трансформация системы управления войсками (силами), а и целый ряд иных действий и событий. Например, оперативное развертывание войск и связанная с этим процессом их стратегическая перегруппировка. Также были бы заметны достаточно существенные изменения (ну, или подготовка к таковым) в системе тылового и материально-технического обеспечения войск противника, начали бы меняться приоритеты в его разведывательной деятельности и т. д. То есть принцип понятен: изменения коснулись бы не только собственно системы управления войсками.

Ничего подобного вышеописанному в группировках противника "Восток" и "Запорожье" ПОКА не наблюдается и не фиксируется. Уже развернутые и действующие на этих направлениях группировки российских войск просто перераспределили и переподчинили, параллельно "отпочковав" от командной структуры "Востока" еще одну – для группировки "Запорожье". Основная масса бригад, дивизий и армий российских войск, оперирующих в так называемом сухопутном коридоре между Крымом и Донбассом, осталась в том же составе, в том же оперативном построении, в каком они и пребывали до этого "знаменательного" события.

За небольшим исключением войска (силы) 58-й общевойсковой армии (ОА) Южного военного округа, ранее растянутые по фронту практически вдоль всего этого "коридора", командование противника решило сконцентрировать в составе группировки "Запорожье". В рамках чего ее 136-я отдельная мотострелковая бригада, ранее оперировавшая на Бердянском направлении, убыла на Токмакское (или, как поговаривают некие знающие люди, вообще на Сватовское). И теперь вся 58-я ОА, с обеими своими дивизиями (19-й и 42-й МСД) сконцентрирована исключительно в составе группировки "Запорожье", составляя практически ее основу.

Таким образом, можно сделать вывод, что вся эта трансформация была вызвана несколько иными причинами, нежели гипотетическое "изменение планов" российского командования.

Машовец: группировки российских войск начали размножаться – что задумало командование врага

Наиболее подходящей будет простая и банальная: развернутая до этого система управления войсками российской группировки "Восток" в первоначальном виде просто не справлялась с необходимостью управлять ими сразу на нескольких отдельных оперативно-тактических направлениях – от Васильевки до Волновахи.

Есть еще один нюанс, который вполне мог существенным образом повлиять на решение российского командования развернуть на Запорожском направлении отдельную структуру командования войсками. Заключается он в следующем.

Уже пару недель продолжается серия контратакующих действий силами двух десантно-штурмовых дивизий, 7-й и 76-й… на флангах ударной украинской группировки, которая, в свою очередь, вклинилась в первую позицию главного рубежа обороны российских войск на Мелитопольском (Токмакском) направлении. Особых успехов в этих контратаках российские десантники не добились, но основную задачу выполнили – ударная группировка ВСУ была вынуждена остановиться и отражать их контратаки.

Очевидно, что эти действия были не спонтанными и не были вызваны исключительно текущей тактической ситуацией. Ибо оба соединения воздушно-десантных войск ВС РФ были перемещены на это направление совершенно "из других мест", причем заранее и с элементами оперативной маскировки и дезинформации. Все это происходило явно в рамках некоего единого замысла. И вполне возможно, что именно для его реализации была развернута противником группировка "Запорожье".

В общем, отвечая на первый вопрос, можно сделать вывод, что причиной появления в составе "объединенной группировки ВС РФ на Юго-Западном ТВД" еще одной оперативно-тактической составляющей, причем прямо посреди важнейшей операции и на важнейшем же направлении, стал комплекс факторов – от громоздкости и неповоротливости, по мнению российского командования, предыдущей структуры, до необходимости управлять войсками в новых условиях, когда в любом случае необходимо полностью затормозить украинское наступление именно на Мелитопольском направлении.

Теперь о том, как это может сказаться на ситуации в Южной операционной зоне в ближайшее время. А, собственно, никак.

Качественный и количественный состав российских войск на Мелитопольском, Бердянском и Мариупольском направлениях особо не поменялся. Да, возможно, оперативности в управлении войсками на одном из них (Мелитопольском) добавится, оно станет немного лучше, но в более масштабном контексте, касаемо всей Южной операционной зоны, это выглядит достаточно спорно, ибо такие "новшества" не сопровождались значительными изменениями российских войск.

Более того, в самом вопросе качества управления войсками они вызывают определенные сомнения. Дело в том, что существует прямая корреляция между количеством органов управления и их качеством.

Тот, кто интересуется теорией и практикой военного дела, хорошо знает: чем больше РАВНОЗНАЧНЫХ управляющих структур создано и функционирует в составе той или иной группировки войск, тем труднее протекают сами процессы управления и взаимодействия в ней. А тут вместо двух группировок, действующих в Южной операционной зоне – "Днепр" и "Восток", теперь будет действовать три – "Днепр", "Запорожье" и "Восток". Причем изменения коснулись лишь системы управления войсками (включая порядок подчиненности определенных сил и средств), а не их качественного состояния и состава.

Не думаю, что все это приведет к чему-то большему, нежели дополнительная суета и привычное "утрясание вопросов взаимодействия" в российских штабах.

Подытожим.

Если попробовать суммировать возможные причины "возникновения" отдельной группировки российских войск именно на Запорожском (для нас это Токмакско-Мелитопольское) направлении, то можно прийти к наиболее реалистичной из них: российское командование всерьез озабочено ситуацией там. Причем настолько, что решилось устроить "легкий беспорядок" в своих структурах управления войсками посреди, наверное, важнейшей операции нынешнего года.

Даже не представляю, чем могла быть вызвана такая озабоченность российского командования, если украинское наступление УЖЕ остановилось (сарказм).

Машовец: группировки российских войск начали размножаться – что задумало командование врага

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZREVATEL и группы "Информационное сопротивление".