Маск отказал командованию ВСУ в просьбе включить Starlink в районе оккупированного Крыма – NYT

Американский миллиардер Илон Маск, владелец SpaceX, Tesla и Twitter, в прошлом году якобы получил просьбу от украинского командования включить спутниковый интернет Starlink в районе временно оккупированного Россией Крыма. В СМИ заявили, что предприниматель отказался это делать.

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С соответствующим заявлением выступило издание The New York Times, ссылаясь на анонимные источники. Собеседники утверждают, что Вооруженные силы Украины якобы хотели использовать Starlink-соединение, чтобы отправить начиненные взрывчаткой морские беспилотники на корабли РФ, пришвартованные в Черном море. Однако Маск не захотел сделать свой интернет доступным в районе Крыма.

Позже Маск сказал, что Starlink нельзя использовать для ударов беспилотников на большие расстояния.

В NYT также заявили, что 17 марта председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и командующий ВСУ Валерий Залужный в ходе телефонного разговора обсуждали Маска и его интернет.

Тему технологии Starlink поднял украинский генерал, заявили журналистам три источника. По словам Залужного, решения Украины на поле боя зависят от дальнейшего использования Starlink для связи, и его страна хочет обеспечить доступ и обсудить, как покрыть стоимость услуги.

Главком ВСУ также спросил, есть ли у Соединенных Штатов оценка деловых интересов и политики Маска. Американские чиновники не дали ответа, утверждают в The New York Times.

Издание отметило, что Маск стал самым доминирующим игроком в космосе, поскольку он неуклонно развивает технологии спутников Starlink и аэрокосмического агентства SpaceX.

"То, как он пользуется этим влиянием, вызывает глобальную тревогу", – сказано в статье.

Миллиардер с 2019 года регулярно отправляет в космос ракеты SpaceX, которые доставляют на орбиту десятки относительно небольших спутников. Журналисты сравнили их с размером дивана. Эти спутники связываются с терминалами на Земле, чтобы передавать высокоскоростной интернет практически в любой уголок планеты.

Сегодня в небе более 4500 Starlink, что составляет более 50% всех активных спутников. Они уже начали менять цвет ночного неба, заявили журналисты. В планах предпринимателя вывести на орбиту 42 000 спутников в ближайшие годы.

Интернет Starlink активно используется в разных странах, в том числе и военными. Крупным заказчиком Starlink является Министерство обороны США, военные Японии тестируют эту технологию, а в Украине уже применяют в условиях полномасштабной войны.

Другие правительства проявляют осторожность. Тайвань, у которого есть интернет-инфраструктура, которая может быть уязвима в случае китайского вторжения, не хочет использовать эту услугу отчасти из-за деловых связей Маска с Китаем, заявили тайваньские и американские официальные лица.

У Маска есть возможность закрыть доступ к его интернету для любого клиента, отдельного региона или целой станы. Также теоретически у него есть возможность использовать конфиденциальную информацию, которую собирает служба.

В NYT заявили, что миллиардер уже несколько раз ограничивал работу Starlink во время войны в Украине. Такие ситуации вынуждают командование ВСУ менять стратегию.

С одной стороны, Маск очень помог Украине. С другой стороны, он делал некоторые неоднозначные публичные заявления.

В частности, в прошлом году он обнародовал собственный "мирный план", который подыгрывал интересам России. В частности, предприниматель не был против оккупации РФ некоторых украинских территорий.

По информации издания, по крайней мере девять стран (в том числе в Европе и на Ближнем Востоке) также обсуждали Starlink с американскими официальными лицами за последние 18 месяцев.

Как писал OBOZREVATEL, в этом году Илон Маск объявил о запуске еще одной масштабной компании – xAI. Предполагается, что она будет заниматься исследованием искусственного интеллекта.

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