'Маска старика' от мобилизации – правда или вброс россиян: что стоит за фото и видео, возмутившими сеть

В сети на днях начала распространяться информация о том, что якобы "бизнесмены из Одессы" начали продавать "маски пенсионера" по цене более 13 тысяч гривен и их массово покупают военнообязанные украинцы, чтобы избежать вручения повесток. Особенно упорно разгоняют эти сообщения российские СМИ и топ-пропагандисты: они утверждают, что желающих таким образом замаскироваться от представителей ТЦК в Украине огромное количество.

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Однако, как обычно, реальность оказалась отличной от распространяемых российской пропагандой тезисов. OBOZ.UA разобрался, что собой представляет "маска старика", и отследил появление и разгон очередного российского фейка.

В последние дни в сети активно распространяется информация о новой "выдумке" украинцев для избежания мобилизации. На этот раз к военнообязанным мужчинам, которые боятся выйти на улицу из-за того, что там им могут вручить повестку в военкомат, якобы пришли "бизнесмены из Одессы". Они, мол, предлагают приобрести чрезвычайно реалистичную силиконовую маску, которая поможет "перевоплотиться" в пенсионера, да еще и так удачно, что даже при длительном рассмотрении с близкого расстояния никто не заметит "подставы".

Особенно упорно о новых "уловках", к которым якобы прибегают украинцы, рассказывают российские пропагандисты.

Так, российская "Газета.ру" со ссылкой на издание "Страна", попавшее в Украине под санкции, пишет, что о назначении маски как средства для того, чтобы "избежать вручения повестки", пишут авторы соответствующих сообщений на маркетплейсах, в частности на OLX. Именно с этим якобы связана высокая цена за маску – 13 600 грн, хотя, отмечают российские пропагандисты вслед за "Страной", можно найти такую и за 800 грн.

"Продавцы уверяют, что с расстояния ближе полуметра маска выглядит как живое лицо пожилого мужчины", – отмечают пропагандисты, бегло добавляя, что в Украине готовятся усилить мобилизацию, предлагают проводить ее "через лотерею или жеребьевку", а на улицах украинских городов, и прежде всего Одессы, только и делают, что вылавливают потенциальных призывников на улицах и в магазинах.

Еще дальше пошли в российском "Московском комсомольце".

"В украинском сегменте Интернета предлагают купить "маску старика", которая, по мнению продавцов, должна уберечь от вручения повестки. Товар на маркетплейсах предлагается как "маска силиконовая реалистичная профессиональная". Натянув силиконовое изделие на лицо, мужчина призывного возраста превращается в пожилого человека в старомодных очках... "Лайфхак от призыва в военкомат", – не скрывают ушлые маркетологи цель, с которой покупают товар покупатели", – упражнялись в "остроумии" пропагандисты из этого издания.

К распространению сообщений о "маске для избежания мобилизации" привлекли даже "тяжелую артиллерию" в виде пропагандистки Ольги Скабеевой, которая также разместила соответствующие видео в своем Telegram-канале.

В OLX действительно есть объявления о продаже сверхреалистичных силиконовых масок. И цена там указана высокая – почти 14 тысяч гривен (китайские силиконовые маски, указано в объявлении, продаются по цене около 3 тысяч гривен и хуже по качеству).

Высокую цену продавец объясняет тем, что маска – ручной работы, ее изготовление требует много времени и сил. В объявлении указано, что эти маски (а речь идет не только о "маске старика", но и о многих других "персонажах" в возрасте от 25 до 65 лет) предназначены для киносъемок, однако они станут настоящей находкой для желающих устроить грандиозный розыгрыш для своих близких, любимых или друзей.

Кроме масок, продавец предлагает разнообразные профессиональные аксессуары для перевоплощения в театре и кино.

Ни о "повестках" и "военкоматах", ни об Одессе в объявлении не сказано. Единственный "источник" – скриншот "Страны" со скрытыми данными об авторе объявления, предлагающего "маску с дефектом" за 800 грн. Является ли он украинцем, или объявление для пущей убедительности разместили сами россияне – неизвестно.

Нет никаких упоминаний об уклонении от призыва и в видео с демонстрацией масок от "ушлых маркетологов", распространяемых россиянами. К слову, в комментариях к одному из таких сообщений с соответствующим видео (опубликованным весной 2023 года) им на это, а также на абсурдность распространяемого фейка указывают.

Напомним, ранее в ВСУ опровергли российский фейк о поражении бункера с заместителем Залужного. Таких "успехов", по утверждениям российских пропагандистов, оккупанты якобы добились во время массированного ракетного удара 2 января. Однако в ВСУ заявили, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью.