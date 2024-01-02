"Ничего общего с реальностью": в ВСУ опровергли российский фейк о поражении бункера с заместителем Залужного

Россия запустила "победный" фейк о результатах массированного ракетного обстрела по Украине 2 января – якобы в Киеве был атакован подземный командный пункт Сил обороны, в котором находился заместитель главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Распространенная роспропагандойинформация не соответствует действительности.

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Опровержение вечером во вторник, 2 января, опубликовал Telegram-канал "СтратКом ВСУ" (Управления стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины). Отметим: статьи об "ударе по бункере" публиковали многие прокремлевские СМИ. О каком именно заместителе Залужного идет речь, россияне не говорили.

"Российские пропагандисты активно распространяют "информацию" о якобы поражении во время ракетных обстрелов Киева бункера, где находился заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Такие заявления являются очередным фейком российской государственной пропаганды, не имеющим ничего общего с реальностью", – подчеркнула пресс-служба.

В СтратКоме ВСУ посоветовали доверять только официальным источникам.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 2 января наши воины отразили масштабную комбинированную атаку, в ходе которой враг применил БПЛА, крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты.

– Согласно отчету Воздушных сил ВСУ, всего было зафиксировано 35 дронов и 99 ракет. Силами ПВО уничтожены 35/35 БПЛА Shahed, 59/70 крылатых Х-101/555, 10/10 "Кинжалов", 3/3 крылатых "Калибров", 0/12 баллистических ракет и 0/4 ракет Х-31П. Удалось ликвидировать 107 из 134 воздушных целей.

– На 19:00 вторника известно, что 130 человек получили ранения, пятеро погибли. Повреждены более 250 гражданских объектов.

– Президент Владимир Зеленский отреагировал на новый массированный удар и заявил, что Россия должна ощутить последствия совершенного преступления.

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