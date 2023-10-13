Маскировался под блоггера: в Украине разоблачили бывшего офицера-разведчика, работавшего на Россию. Фото

В Украине разоблачили бывшего офицера-разведчика, работавшего на Российскую Федерацию. Он выдавал себя якобы за независимого блоггера и аналитика.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Судя по открытым источникам, злоумышленником оказался Андрей Ваджра.

После начала полномасштабного вторжения Ваджра стал автором публикаций "На наших глазах закрывается проект "Ukraina", "О нравственном одичании укропатриотов", "Почему Украина никогда не победит", "Единственное спасение для украинцев – Россия" и другие.

Подрывную деятельность против Украины он начал еще в 2013 году, а с 2014 года находился на военной службе.

Экс-разведчик выдавал себя при независимом блоггере и аналитике. Используя вымышленное имя, он распространял российские нарративы под руководством кураторов из Кремля.

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В 2015 году мужчина переехал в Россию, где продолжил противоправную деятельность.

"Оперативщики ДВБ совместно со следователями ДБР собрали доказательную базу по этому делу и объявили бывшему разведчику о подозрении по ч.1 и ч.2 ст.111 УКУ", – отметили в МВД.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, на Закарпатье правоохранители сообщили о подозрении офицеру Государственной пограничной службы Украины, который оказался давним агентом Кремля. Уроженец Луганска прибыл на службу в Закарпатскую область в июне 2022 года, а недавно скрылся в России.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ рассказали, что контрразведчики спецслужбы во время масштабной спецоперации в Николаевской области нейтрализовали одну из крупнейших с начала вторжения агентурных сетей РФ. В ее состав входило 13 местных жителей, работавших на ФСБ.

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