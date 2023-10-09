Масштаб боли невозможно передать: в Грозе оккупанты убили 8-летнего мальчика, его папу, дедушку и тетю. Фото

В селе Гроза вблизи Купянска в Харьковской области во время теракта 5 октября Россия убила сразу три поколения одной семьи. Там погиб 8-летний мальчик Иван Козырь, его отец Игорь, дедушка Анатолий и тетя Ольга Пащенко-Козырь.

Их фото показали на Facebook-странице "Их убила Россия". Отмечается, что родственники просто пришли на перезахоронение погибшего Андрея Козыря, который был племянником Анатолия и братом Ольги и Игоря.

"Масштаб боли невозможно передать словами. Как еще назвать одновременное убийство стольких людей нескольких поколений одного рода-одной крови как не геноцид?" – отметили в сообществе.

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Напомним, 7 октября в Грозе простились с первыми жертвами российского теракта – супругами Николаем и Татьяной Андросовичами. Провести в последний путь родителей из-за границы приехала дочь Екатерина Таранник. Пришли на похороны и друзья пары. Они рассказали, что Николай Адамович был мастером в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а его жена – пенсионерка. Знакомые сетуют, что этим людям удалось выжить под оккупацией, но теперь они погибли от российской ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В результате российского теракта в селе Гроза на Харьковщине погиб каждый шестой житель. Россия убила целые семьи, некоторых людей даже некому оплакать.

– Среди жертв в Грозе оказалась и семья военного, которого поминали. Его сын тоже был защитником. Этот ракетный удар РФ стал самым массовым по числу погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.

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