Мать воспитывала сына сама: в родном поселке рассказали о Герое, погибшем в рукопашном столкновении с захватчиком. Видео

Десантник из Одесской области Дмитрий Масловский отмечен званием Героя Украины посмертно. Он погиб в жестоком рукопашном бою с российским оккупантом в Донецкой области, прикрывая своих побратимом. Видео его последнего боя облетело всю страну.

Видео дня

Корреспонденты ТСН пообщались с матерью и односельчанами погибшего Героя с псевдо "Кобра". Он служил в 71-й отдельной егерской бригаде. В последние минуты своей жизни боец прикрывал тыл штурмовой группы. Даже получив ранение, он продолжал биться врукопашную, пока были силы.

Мать десантника получила высшую награду – Золотую Звезду. Однако не может сдержать слез и говорит: "Лучше бы он был жив. Никакой славы не хотелось, чтобы он был рядом".

Если бы не видео, которое увидели миллионы людей, мать, возможно, никогда бы не узнала обстоятельств гибели сына. Дмитрий всегда оберегал ее от плохих новостей.

"У него всегда все было хорошо: "Мама, не волнуйся у меня хорошо все". Он никогда не жаловался, никогда не говорил, что ему страшно или ему тяжело. Никогда не говорил мне правды. Не хотел, чтобы я переживала", – рассказала мама.

Первая учительница Дмитрия сказала, что для матери было сильным ударом увидеть видео.

"Мы понимаем, что ребята все там проходят столь тяжелое испытание. Но здесь еще и увидеть это на видео. Это очень тяжело", – пояснила она.

Учительница вспомнила, что в школе Дмитрия в шутку называли "маминым сыночком". На одной из школьных фотографий парень с забавной прической одет в связанный мамой свитер. Со временем он стал настоящей опорой для семьи и помогал воспитывать на 15 лет младших брата и сестру.

"Воспитала его таким, с одной стороны, любящим сыном, заботливым, и одновременно мужчиной. Что он стал настоящим мужчиной, таким сильным, волевым, выносливым. Ну мы его таким уже знали", – отметила первая учительница.

Побратимы Дмитрия поклялись отомстить за него и очень поддерживают маму. Также они инициировали присвоение ему звания Героя Украины, и только за один день петиция набрала более 5 тысяч подписей.

В родном поселке Масловского планируют переименовать в его честь улицу, где он жил, а также школу, в которой учился. Местная громада уже готова, ожидая согласия его родных.

Портрет Героя появился на Аллее Славы в поселке Любашевка, где почтили 70 местных жителей, которые погибли, защищая Украину. Дмитрий Масловский стал первым получившим звание Героя Украины.

Напомним, что Масловский родился 7 ноября 1994 года в Любашевской громаде в Одесской области. За десять дней до смерти ему исполнилось 30 лет. Последний бой Герой провел в районе села Трудовое в Волновахском районе Донетчины.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российских оккупантов в Донецкой области погиб 25-летний воин Павел Евчин из Тернопольской области. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Новоселидовка в Кураховской громаде Покровского района.

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