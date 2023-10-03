Мечтал о собственном доме и сыне: в Нетишине попрощались с 30-летним Александром Литвиненко, погибшим под Бахмутом. Фото

В Нетешине Хмельницкой области 2 октября простились с 30-летним защитником Украины Александром Литвиненко, погибшим в боях с российскими оккупантами. Герой отдал свою жизнь за независимость нашего государства под Бахмутом.

Об этом сообщает местное издание Нетишин.City. Александр – выпускник первой школы.

Он окончил Березновский лесотехнический колледж, а после работал в Острожском лесхозе – сажал деревья, ухаживал за ним, заготавливал лесные семена и выращивал саженцы. Также более 6 лет Александр был садоводом в Польше, а в последнее время работал в коммунальном хозяйстве "Комфорт" города Нетешина.

После широкомасштабного вторжения в РФ 30-летний Герой стал на защиту родной земли. Он был солдатом, огнеметчиком огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты. Погиб Александр Литвиненко 23 сентября во время минометных обстрелов в районе Бахмута.

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Все, кто был знаком с ним, вспоминают его как доброго, искреннего, жизнерадостного, справедливого человека, который всегда готов прийти на помощь и оказать необходимую поддержку.

Александр мечтал построить свой дом и вырастить сына, но его жизнь оборвала война.

Провести Героя в последний путь собрались родные, друзья, собратья, представители власти и вся Нетишинская община. От дома защитника траурное шествие прошло до центральной площади города. Панихиду по погибшему воину отслужили священники храмов Православной церкви Украины, греко-католической и римско-католической церквей, а пели воина в Соборе Св. Архистратига Божьего Михаила и Архангела Гавриила ПЦУ.

Похоронили Александра Литвиненко со всеми воинскими почестями на городском кладбище.

Ранее сообщалось, что в боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний воин ВСУ Андрей Сороковой из Полтавской области. Когда в страну пришла полномасштабная война, молодой человек ни минуты не сомневался и сразу встал на ее защиту: сначала был в теробороне, а затем пошел гнать врага на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях Донецкой области погиб воин ВСУ Владимир "Ред Булл" Черныш из Полтавы. Защитнику был 41 год, он служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

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