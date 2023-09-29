Ему навсегда будет 30: в боях за Украину погиб защитник из Хмельницкой области
На фронте во время минометных обстрелов противника погиб воин Александр Литвиненко из Хмельнитчины. Защитника не стало 23 сентября 2023 года вблизи Бахмута.
Об этом сообщил Исполнительный комитет Нетишинского городского совета. Александру в этом году исполнилось 30 лет.
Защитник родился 8 февраля 1993 года в городе Нетешине. Во время полномасштабной войны Александр служил огнеметчиком в составе роты радиационной, химической и биологической защиты воинской части А4355.
Александр погиб 23 сентября 2023 года в результате минометного обстрела враг вблизи Бахмута Донецкой области.
У защитника остались его родители. Информация о дате и времени прощания с Александром будет обнародована дополнительно, сообщают в Нетишинском городском совете.
"Еще одно очередное трагическое известие поступило с фронта в общину... Выражаем искренние соболезнования семье Героя. Вечная память воину", – написали в общине.
Ранее сообщалось, что в боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний воин ВСУ Андрей Сороковой из Полтавской области. Когда в страну пришла полномасштабная война, молодой человек ни минуты не сомневался и сразу встал на ее защиту: сначала был в терробороне, а затем пошел гнать врага на фронте.
Как сообщал OBOZREVATEL, в боях Донецкой области погиб воин ВСУ Владимир "Ред Булл" Черныш из Полтавы. Защитнику был 41 год, он служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде.
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