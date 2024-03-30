'Медики боролись до последнего': умер мужчина, пострадавший во время атаки РФ на Днепропетровщину

Накануне, 29 марта, Россия ударила городу Каменское на Днепропетровщине, ранив пятерых человек. Утром 30 марта один из раненых скончался в больнице.

Несмотря на все усилия, спасти 36-летнего украинца медики не смогли. О смерти раненого сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Этим утром в больнице скончался 36-летний мужчина, пострадавший во время атаки на Каменское накануне. Медики до последнего боролись за его жизнь. Сделали все возможное. Но ранения оказались слишком тяжелыми... К сожалению... Искренние соболезнования родным", – отметил он.

В больнице до сих пор остается раненый накануне 47-летний мужчина. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Остальные травмированные уже находятся дома.

Напомним, 29 марта российские оккупанты ударили по Днепропетровщине дронами-камикадзе и ракетами. В результате атаки были повреждены энергообъекты в трех районах области. Также под вражеским ударом оказался дачный кооператив в Каменском: там ранения получили пять человек, в частности, ребенок в возрасте 5 лет.

В ночь на 30 марта захватчики снова запустили по Украине "Шахеды". Силы ПВО ночью сбили 9 дронов из 12, которыми РФ атаковала Украину. Их сбивали в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.

В результате падения обломков на Днепропетровщине вспыхнул пожар на элеваторе, а на Полтавщине оккупанты ночью ударили по инфраструктурному объекту.