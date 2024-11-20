'Медики боролись за жизнь, но травмы были тяжелыми': в Одессе выросло количество жертв ракетного удара 18 ноября

В Одессе выросло количество жертв в результате ракетного удара, который Россия нанесла в понедельник, 18 ноября. В больнице скончался один из пострадавших, который, несмотря на усилия медиков, не смог пережить тяжелые травмы.

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Таким образом, число погибших составляет 11 человек. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

"К сожалению, количество жертв атаки по Одессе 18 ноября возросло до 11. Сегодня в городской больнице умер мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми. Мои искренние соболезнования семье и близким…" – говорится в сообщении.

Следует отметить, что удары баллистическими ракетами повредили жилые дома, что повлекло за собой многочисленные жертвы среди мирных жителей, медицинских работников и полицейских. Еще 55 человек получили ранения, среди которых четверо детей от 7 до 11 лет.

Ракетная атака вызвала резкую реакцию президента Украины Владимира Зеленского, отметившего, что эти удары являются еще одним подтверждением агрессивных намерений России. По его словам, это очередной сигнал того, что Россия стремится только к войне, и мир должен услышать этот месседж.

А глава Национальной полиции Украины подтвердил, что среди погибших есть семь полицейских, что является болезненной утратой для всего правоохранительного сообщества.

Напомним, в ночь на 20 ноября Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, запустив шесть ракет и 122 БпЛА разных типов. Украинские воины сбили две ракеты и 56 российских дронов-камикадзе.

Накануне министр обороны Рустем Умеров наградил защитниц, сбивших российскую крылатую ракету Х-101 с помощью ПЗРК "Игла". Награды получили Наталья Грабарчук, Валентина Стеблевец и Ольга Максименко.

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