Мексика пригласила Путина на инаугурацию новой президентши: действует ли в стране ордер на арест
Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина на инаугурацию нового президента страны. Клаудия Шейнбаум официально вступит в должность 1 октября 2024 года. На Мексику, как известно, распространяется юрисдикция Международного уголовного суда Гааги, который выдал ордер на арест главы Кремля.
Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на посольства РФ и Мексики. В частности, в посольстве Мексики в РФ подтвердили, что направили приглашение на инаугурацию Путину.
Теперь глава Кремля "примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени", заявили в диппредставительстве.
Как известно, кандидат от правящей партии Мексики Morena Клаудия Шейнбаум победила на президентских выборах, которые состоялись 2 июня.
Путин поздравил ее, заявив в поздравительной телеграмме, что Мексика – "традиционно дружественный партнер РФ в латиноамериканском регионе".
Мексика занимает нейтральную позицию в отношении войны в Украине, и после смены власти ситуация не изменится, прогнозируют эксперты.
В то же время на эту латиноамериканскую страну распространяется юрисдикция Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, поскольку еще в 2005 году Мексика подписала Римский статут.
По словам пропагандистов, это может "как минимум осложнить визит" Путина из-за ордера на его арест, выданного МУС, хоть РФ и считает решение "нелегитимным" и не признает ордеров МУС, поскольку не относится к числу участников данного статуса.
Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за похищение украинских детей.
В РФ против главы МКС Томоко Акане, двух других судей и прокурора МКС возбудили дела о "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности" и "подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой", и даже объявили в розыск Томоко Акане.
В марте 2024 года Акане выразила уверенность, что Путин не избежит ответственности за военные преступления в Украине, процитировав китайскую пословицу: "Месть неба медленная, но верная".
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