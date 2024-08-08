Менее чем за 48 часов Украина взяла под контроль больше территории, чем освободила в 2023 году – The Telegraph

Во время боев в Курской области Украина менее чем за 48 часов взяла под свой контроль больше территорий, чем освободила во время контрнаступления на фронте летом 2023 года. Это наступление показало, что Россия не извлекла уроки после захвата "вагнеровцами" Ростова во время мятежа в июне 2023 года.

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Об этом пишет издание The Telegraph в четверг, 8 августа. Журналисты обратили внимание, что Россия не отреагировала должным образом на наступление на Курске, однако учитывая, что Украина получила самолеты F-16, у Путина есть "масса причин для беспокойства".

"Менее чем за 48 часов Украина захватила больше территории, чем за все контрнаступление лета 2023 года", – отмечается в материале.

The Telegraph также пишет, что бои в Курской области преследуют три цели. Это отвлечение россиян от наступательных операций в Донецкой области, сеяние раздора внутри самой России и продвижение соглашения об обмене территориями во время потенциальных переговоров.

Как предполагают журналисты, "успехи Украины в Курске", скорее всего, "будут недолгими". Западное и внутреннее давление, вероятно, заставит Киев изменить тактику.

"США, по-видимому, озадачены действиями Киева, а европейские цены на газ выросли до максимумов 2024 года из-за захвата Украиной газового экспортного узла Суджа. Внутренняя критика отвлечения личного состава от основных линий фронта и гражданских расходов может убедить Киев отступить. Угроза более интенсивных российских ударов по Сумщине, которая примыкает к Курску, вынудила эвакуироваться 6 тысяч человек", – пишет СМИ.

Тем не менее, наступление на Курск показывает, что Россия не извлекла уроков из молниеносного захвата Ростова ЧВК "Вагнер" во время мятежа в июне 2023 года.

"Помимо предсказуемых угроз уничтожить Украину и применить тактическое ядерное оружие, Россия не отреагировала осмысленно на наступление в Курской области. Поскольку на передовую также прибыли самолеты F-16, у Путина есть масса причин для беспокойства", – добавили журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Bloomberg пишет, что главнокомандующий армией оккупантов Валерий Герасимов и другие чиновники в командовании захватчиками проигнорировали предупреждение разведки о том, что украинские солдаты две недели подряд собираются на границе с Курской областью РФ. Причем штаб оккупантов не только проигнорировал разведку, но и не информировал об этом диктатора Владимира Путина.

Ранее стало известно, что украинские войска в Курской области продвинулись на расстояние до 10 километров в глубь России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Коренево.

В свою очередь Z-паблики сообщили об экстренном опрокидывании "вагнеровцев" из Африки в Курскую область. Они якобы сразу попадут на поле боя и будут пытаться остановить продолжающееся в регионе наступление украинских сил.

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