'Меньше секунды на принятие решения': пилот вертолета Ми-8 рассказал, как воюет на передовой. Фото

Вертолетчик бригады Воздушных сил Украины рассказал, как он воюет на передовой. В своей важной работе он использует боевой вертолет Ми-8.

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Об этом сообщает пресс-служба Командования воздушных сил Украины. Вертолетчик делится, что с гордостью смотрит на свое подразделение.

"Основная боевая вертолетная мощь сосредоточена в Армейской авиации Сухопутных войск. И в составе Воздушных сил есть авиационные бригады, которые вместе с "армейцами" фактически ежедневно бьют оккупанта из воздуха, поддерживая Силы обороны на земле", – рассказывает пилот.

Он отметил, что риск умереть на фронте существует каждое мгновение.

"Риск, мягко говоря, серьезный и, как ни крути, хочется выжить. Мы используем стрельбу неуправляемыми ракетами из кабрировки – достаточно специфический и сложный маневр. Если артиллеристы ищут нужную точку, опору, настраивают все показатели, после этого производят выстрел и имеют возможность скорректировать следующий, то у нас такого шанса нет, мы приводим вертолет в соответствующее положение и отрабатываем. На финальном этапе у нас меньше секунды для принятия решения. Мелкая ошибка, одно неверное движение, незамеченное препятствие чревато катастрофой. Раньше мы летали над деревьями, а сейчас буквально шаркаем по траве", – объяснил Константин.

Он рассказал, что настоящий боевой опыт можно получить исключительно в бою.

"Когда освобождали Харьковщину, из нескольких десятков боевых вылетов у меня не было ни одного промаха. Когда получаешь фидбек, знаешь, что от твоей работы загорается техника оккупантов, это действительно вдохновляет", – рассказывает защитник.

Константин отметил, что выполнять сложные трюки на Ми-8 достаточно сложно из-за низкой маневренности вертолета.

Вертолетчик делится, что с гордостью смотрит на свое подразделение. Рассказывает, что они с коллегами объединились еще больше.

"Планируем все вместе, спим вместе, едим вместе, возвращаемся из задач, вместе радуемся маленьким и большим победам, вместе скучаем, когда кого-то теряем. Да и что говорить? Часто наша жизнь зависит друг от друга… К сожалению, некоторые мои друзья уже никогда не выйдут из кабин вертолетов… Это одна из причин, почему россиян не должно остаться на нашей земле! Даже челюсть сводит от ненависти к ним, особенно когда знаешь, что они уже натворили и на что способны..." – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-8 заманили на украинский аэродром. Из-за этого у оккупантов произошла истерика. Они принялись рассказывать о "потере ориентации" экипажа и о том, что вертолет якобы по ошибке приземлился на аэродроме в Полтаве. Там два члена экипажа якобы были ликвидированы, а командир захвачен в плен.

Пропагандисты уверяют, что это единственно верная версия произошедшего. И даже начали сбор средств на "спасение" пленного россиянина.