'Меня не пустили американцы': Арестович выдал, что не может воевать, потому что его 'точно убьют'. Видео

Бывший советник Офиса президента, беглец из Украины Алексей Арестович объяснил россиянам, почему он сейчас не на фронте. Оказывается, ему просто не дают этого делать какие-то "очень уполномоченные люди".

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В то же время он утверждает, что "с радостью бы повоевал за свою родину". Об этом Алексей Арестович сказал в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой. Беглец не уточнил, какую именно родину имеет в виду, но пожаловался, что его "точно убьют свои".

"Я бы с удовольствием пошел повоевать за свою родину, но мне просто не дают. Существует такая штука, как продажа координат. На поле боя, куда бы я ни приехал, мои координаты продадут на следующий день России и туда прилетит "Искандер" какой-нибудь", – заверил Арестович.

"Мало того, что сам погибну, еще погибнут люди вокруг меня. И это неизбежно – меня убьют на войне, гарантированно, стопроцентно – свои, сдав вашим", – подчеркнул он.

"Меня американцы не пустили в Украину. Это же не мое решение было. Меня четко предупредили очень уполномоченные люди - не едь", – добавил беглец.

Поскольку "очень уполномоченные люди четко предупредили" Арестовича именно об "Искандере", очевидно убийство Алексея будет делом российских захватчиков. Поэтому понятно, что "свои" для него именно оккупанты. А вот за какую родину воевать Арестовича не пустили американцы – непонятно.

Сам Алексей, родившийся в городе Цители-Цкаро Грузинской ССР, имеет белорусские и польские корни по отцовской линии, а его мать россиянка. К Украине беглец имеет лишь косвенное отношение – его семья поселилась в Киеве. Более того, на многочисленные вопросы о родине Арестович отвечал по разному, однако чаще всего говорил, что он "родом из СССР".

Поэтому неудивительно, что в 2005 году Арестович вместе с идеологом рашизма Александром Дугиным так активно выступал против Оранжевой революции.

С другой стороны сам Арестович себя называет "мутным типом", и говорит, что "если бы был обычным человеком и почитал свою биографию, не то что на эфир бы не пригласил, вообще перешел бы на другую сторону улицы".

Как сообщал OBOZ.UA, Алексей Арестович нанял компанию "Инфоконтроль" для защиты авторских прав на свои курсы. Владелец компании активно работал на российском рынке, а в Москве зарегистрирована фирма с идентичным названием.

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