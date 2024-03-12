Местные не идут на сотрудничество: оккупанты завозят на захваченные территории своих врачей – ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины захватчики столкнулись с серьезным недостатком врачей и медперсонала. Местные специалисты либо уехали из-под оккупации, либо отказываются от работы на врага.

Поэтому россияне завозят на ТОТ медиков с территории РФ, а также пытаются стимулировать местных жителей поступать в захваченные ими медицинские учебные заведения. Подробности рассказали в Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС, украинские медики отказываются работать на оккупантов на временно захваченных территориях Украины и преимущественно выехали из-под оккупации. Поэтому россияне вынуждены завозить на ВОТ врачей и вторичный медперсонал с территории РФ.

В то же время, решить проблему нехватки медицинских кадров они пытаются другим путем.

"Чтобы преодолеть дефицит, враг осуществляет набор на обучение в увлеченные медицинские колледжи, но желающих немного. При этом обучение бесплатное, а для поступления не требуются экзамены. То есть уровень студентов россиянам не важен, ведь главное в этом процессе для врага – имитация "налаживания мирной жизни". Однако и это у врага не получается", – говорится в сообщении.

В ЦНС призвали украинцев на временно оккупированных территориях продолжать игнорировать инициативы захватчиков. Ведь нормальная мирная жизнь возможна в этих частях Украины только тогда, когда они будут деоккупированы. И каждый, кто находится под оккупацией, может приблизить момент освобождения, сообщив о расположении врага.

Напомним, ранее в Центре рассказали, что оккупанты усиленно мониторят соцсети на ВОТ перед "выборами" Путина. Захватчики еженедельно готовят отчеты о своей работе. Они составляют списки блогеров, дают оценку их высказываниям и передают данные дальше. Цель этой деятельности – выявление несогласных и "заглушение" их голосов.