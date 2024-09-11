'Металлические обломки плавали на поверхности воды': водолазы-саперы ГСЧС изъяли из Днепра часть беспилотника. Фото и видео

В ночь на 11 сентября российские оккупационные войска совершили очередную воздушную атаку на Украину, запустив девять ракет и 25 ударных дронов по украинским городам и селам. После атаки водолазы-саперы мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС изъяли из реки Днепр часть сбитого беспилотника.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСЧС. Один из очевидцев, услышав взрыв, направился к месту происшествия, где обнаружил большие металлические обломки на поверхности воды.

После этого он оперативно сообщил об инциденте службу экстренного реагирования "101". К счастью, никто не пострадал.

"Если вы увидели обломки беспилотников или ракет – не подходите и ничего не трогайте! Немедленно сообщайте по номеру "101"", – подчеркнули в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на 11 сентября устроили очередную воздушную атаку на Украину, запустив 34 средства воздушного нападения. Во время ночного боя силы ПВО уничтожили 20 вражеских "Шахедов".

Напомним, во время минувшей атаки, состоявшейся в ночь на 10 сентября, российские войска ударили дронами-камикадзе по Черкассам и области. В результате атаки повреждены дома и инфраструктурный объект, есть пострадавшие.